«Один глаз не видит»: девушка напала на пожилую женщину возле подъезда

Сегодня утром, 31 марта, возле подъезда дома на улице Рассветной, 1/1 в Калининском районе Новосибирска девушка напала на пожилую женщину. В результате Елена получила травму глаза, ушибы и множественные ссадины головы и лица. Ей предстоит судебно-медицинская экспертиза, которая установит все полученные повреждения. Как рассказала НГС дочь пострадавшей, утром ее мать пошла гулять с собакой.

— Моя мама вышла из подъезда около 08:00. У двери стояла и, извините, блевала девушка лет 18–20. Ранее моя мама ее не видела. Мама спросила: «Вам плохо?» Девушка огрызнулась, мама уточнила: «Вы убрать за собой сможете?» И девушка накинулась. Несколько ударов пришлись по лицу и голове мамы. Всё лицо было изодрано и в крови. Она получила ушиб глаза, сейчас она им не видит, — рассказывает Екатерина.