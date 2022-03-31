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«Один глаз не видит»: девушка напала на пожилую женщину возле подъезда

Происшествие попало на видео

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Девушка нанесла несколько ударов по голове и лицу женщины

Девушка нанесла несколько ударов по голове и лицу женщины

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Сегодня утром, 31 марта, возле подъезда дома на улице Рассветной, 1/1 в Калининском районе Новосибирска девушка напала на пожилую женщину. В результате Елена получила травму глаза, ушибы и множественные ссадины головы и лица. Ей предстоит судебно-медицинская экспертиза, которая установит все полученные повреждения. Как рассказала НГС дочь пострадавшей, утром ее мать пошла гулять с собакой.

— Моя мама вышла из подъезда около 08:00. У двери стояла и, извините, блевала девушка лет 18–20. Ранее моя мама ее не видела. Мама спросила: «Вам плохо?» Девушка огрызнулась, мама уточнила: «Вы убрать за собой сможете?» И девушка накинулась. Несколько ударов пришлись по лицу и голове мамы. Всё лицо было изодрано и в крови. Она получила ушиб глаза, сейчас она им не видит, — рассказывает Екатерина.

В какой-то момент незнакомка перестала избивать женщину и ретировалась в подъезд.

— Пока мама стояла в шоке на улице, эта барышня забежала в лифт и поднялась. У мамы в этом же подъезде живет подруга, она поднялась к ней. Подруга оказала первую помощь, вызвала скорую и участкового. Есть предположение, что эта девушка там живет, но не постоянно. Мы написали заявление в полицию, передали всю информацию, включая видеозаписи, — рассказала Екатерина.

На момент публикации в полиции не смогли прокомментировать эту информацию.

Днем 26 марта на Красном проспекте в Новосибирске неизвестный мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика. Прохожему показалось, что дети смеются над ним.

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Калининский районизбили женщинуРассветная
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