«Показалось, что смеются над ним»: мальчика жестоко избил прохожий в разгар дня на Красном проспекте — мать ищет свидетелей

Днем 26 марта на Красном проспекте в Новосибирске неизвестный мужчина жестоко избил
— Примерно в 15:30 на Красном проспекте, 200 (возле кафе «Шашлыков», медицинского центра «Евромед») моего сына избил пьяный прохожий. Сын шел с ребятами. Он рассказывает, что они смеялись, навстречу им шел мужчина лет 40. С ним была женщина. Этому человеку показалось, что смеются над ним. Мой сын имел неосторожность ему сказать: «Мы не вам, идите мимо». Мужчина побежал за моим сыном, догнал, шарахнул в лицо, ребенок упал, и тот его пнул еще два раза, — рассказывает Юлия.
Мальчик получил ряд травм.
— Ребенок в больнице, в отделении нейрохирургии. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, синяки на спине в области лопаток, ушибы ребер и грудной клетки. Он сильно напуган. Сын сказал, что запомнил нападавшего и сможет опознать, — говорит Юлия.
Нападавший пока не найден.
— До сих пор этого человека не нашли. Мы сейчас ищем свидетелей. Дети рассказали, что женщина из окна второго этажа здания снимала происходящее на видео.
В полиции сообщили, что устанавливают личность нарушителя.
— 26 марта в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении несовершеннолетнего с телесными повреждениями. В этот же день в отдел полиции
В октябре прошлого года новосибирца жестоко избил покупатель в «Пятерочке» — он заступился за пожилую женщину.