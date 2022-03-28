«Показалось, что смеются над ним»: мальчика жестоко избил прохожий в разгар дня на Красном проспекте — мать ищет свидетелей

Днем 26 марта на Красном проспекте в Новосибирске неизвестный мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика. Об этом НГС сообщила мама пострадавшего ребенка.



— Примерно в 15:30 на Красном проспекте, 200 (возле кафе «Шашлыков», медицинского центра «Евромед») моего сына избил пьяный прохожий. Сын шел с ребятами. Он рассказывает, что они смеялись, навстречу им шел мужчина лет 40. С ним была женщина. Этому человеку показалось, что смеются над ним. Мой сын имел неосторожность ему сказать: «Мы не вам, идите мимо». Мужчина побежал за моим сыном, догнал, шарахнул в лицо, ребенок упал, и тот его пнул еще два раза, — рассказывает Юлия.