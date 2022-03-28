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«Показалось, что смеются над ним»: мальчика жестоко избил прохожий в разгар дня на Красном проспекте — мать ищет свидетелей

Ребенок находится в больнице, мужчина пока не найден

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Всё случилось на Красном проспекте

Всё случилось на Красном проспекте

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Днем 26 марта на Красном проспекте в Новосибирске неизвестный мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика. Об этом НГС сообщила мама пострадавшего ребенка.

— Примерно в 15:30 на Красном проспекте, 200 (возле кафе «Шашлыков», медицинского центра «Евромед») моего сына избил пьяный прохожий. Сын шел с ребятами. Он рассказывает, что они смеялись, навстречу им шел мужчина лет 40. С ним была женщина. Этому человеку показалось, что смеются над ним. Мой сын имел неосторожность ему сказать: «Мы не вам, идите мимо». Мужчина побежал за моим сыном, догнал, шарахнул в лицо, ребенок упал, и тот его пнул еще два раза, — рассказывает Юлия.

Мальчик получил ряд травм.

— Ребенок в больнице, в отделении нейрохирургии. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, синяки на спине в области лопаток, ушибы ребер и грудной клетки. Он сильно напуган. Сын сказал, что запомнил нападавшего и сможет опознать, — говорит Юлия.

Нападавший пока не найден.

— До сих пор этого человека не нашли. Мы сейчас ищем свидетелей. Дети рассказали, что женщина из окна второго этажа здания снимала происходящее на видео.

В полиции сообщили, что устанавливают личность нарушителя.

— 26 марта в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении несовершеннолетнего с телесными повреждениями. В этот же день в отдел полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратилась мать вышеуказанного мальчика. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность правонарушителя, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В октябре прошлого года новосибирца жестоко избил покупатель в «Пятерочке» — он заступился за пожилую женщину.

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