«Ночевал не дома»: в Новосибирске нашли 12-летнего мальчика — он пропал вблизи леса

В Новосибирске нашли пропавшего
— С ребенком все в порядке. Ночевал не дома, сам об этом домой не сообщил, ну и, соответственно, те люди, у которых он ночевал тоже, к сожалению, не сообщили об этом никому, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Информация о пропаже ребенка появилась сегодня, ближе к полуночи. Максим вместе с ребятами гулял на улице. Все дети домой вернулись, а он — нет. Школьники гуляли вблизи леса. Волонтеры искали ребенка с 2 часов ночи.
— Это практически целая глобальная проблема, с которой мы сталкиваемся в поисках несовершеннолетних. Очень часто ребенок приходит к друзьям, его оставляют ночевать, не связываются с родными и близкими, не интересуются, можно или нет ребенку остаться, извещены ли взрослые. Также бывает, что знакомые — дальние родственники оставляют ребенка ночевать у себя и родным не сообщают, — пояснила Алеся Яблонских, — Наши ребята находятся на месте с 2 часов ночи, сейчас 10 часов утра. Представляете, да? Прочес лесной местности, проверка забросов, водоемов, куча времени, нервов, холодно ночью было достаточно, а ребенок просто ночевал дома в тепле, и никому об этом не сообщили.
В пресс-службе ГУ МВД по региону добавили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершали.
В Новосибирске до сих пор ищут