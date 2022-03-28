«Ночевал не дома»: в Новосибирске нашли 12-летнего мальчика — он пропал вблизи леса

В Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего мальчика в селе Новолокти Искитимского района. Ребенок ночевал у знакомых и не сообщил об этом родителям.

— С ребенком все в порядке. Ночевал не дома, сам об этом домой не сообщил, ну и, соответственно, те люди, у которых он ночевал тоже, к сожалению, не сообщили об этом никому, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.



Информация о пропаже ребенка появилась сегодня, ближе к полуночи. Максим вместе с ребятами гулял на улице. Все дети домой вернулись, а он — нет. Школьники гуляли вблизи леса. Волонтеры искали ребенка с 2 часов ночи.