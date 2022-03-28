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«Ночевал не дома»: в Новосибирске нашли 12-летнего мальчика — он пропал вблизи леса

Ребенок был у знакомых, но не сказал об этом родителям

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Ребенок пропал вблизи леса

Ребенок пропал вблизи леса

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В Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего мальчика в селе Новолокти Искитимского района. Ребенок ночевал у знакомых и не сообщил об этом родителям.

— С ребенком все в порядке. Ночевал не дома, сам об этом домой не сообщил, ну и, соответственно, те люди, у которых он ночевал тоже, к сожалению, не сообщили об этом никому, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Информация о пропаже ребенка появилась сегодня, ближе к полуночи. Максим вместе с ребятами гулял на улице. Все дети домой вернулись, а он — нет. Школьники гуляли вблизи леса. Волонтеры искали ребенка с 2 часов ночи.

— Это практически целая глобальная проблема, с которой мы сталкиваемся в поисках несовершеннолетних. Очень часто ребенок приходит к друзьям, его оставляют ночевать, не связываются с родными и близкими, не интересуются, можно или нет ребенку остаться, извещены ли взрослые. Также бывает, что знакомые — дальние родственники оставляют ребенка ночевать у себя и родным не сообщают, — пояснила Алеся Яблонских, — Наши ребята находятся на месте с 2 часов ночи, сейчас 10 часов утра. Представляете, да? Прочес лесной местности, проверка забросов, водоемов, куча времени, нервов, холодно ночью было достаточно, а ребенок просто ночевал дома в тепле, и никому об этом не сообщили.

В пресс-службе ГУ МВД по региону добавили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершали.

В Новосибирске до сих пор ищут 19-летнюю Елизавету Безлуцкую. 21 марта она должна была пойти на учебу в вуз, но в тот день там ее не видели. Ранее девушка не пропадала.

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