«Не вернулся домой с прогулки»: 12-летнего мальчика ищут в Новосибирской области

В Новосибирской области 27 марта 12-летний Максим Тарасов не вернулся домой с прогулки. Он живет в селе Новолокти Искитимского района. Ребенка ищут волонтеры «ЛизыАлерт».
Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских рассказала, что информация о пропаже поступила ближе к полуночи.
— Пропавший вместе с ребятишками гулял на улице. Отпросился на прогулку. Все дети домой вернулись, а пропавший — нет. Играли в природной среде. Рядом есть лес, водоем. Информации о том, что ребенок раньше убегал или оставался у кого-то из друзей, — нет. Сегодня первый учебный день, и дети должны пойти в школу, — рассказала Алеся Яблонских.
Утром на поиски ребенка поедут экипажи с кинологом.
Как сообщают в «ЛизаАлерт», рост ребенка 157 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Максим был одет в черную удлиненную куртку, темно-синие болоньевые штаны, черную шапку-ушанку и в черные ботинки.
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