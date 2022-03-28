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Тема дняМальчик пропал под Новосибирском
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«Не вернулся домой с прогулки»: 12-летнего мальчика ищут в Новосибирской области

Волонтеры «ЛизыАлерт» объявили поиск

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Максим ушел на прогулку и не вернулся

Максим ушел на прогулку и не вернулся

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В Новосибирской области 27 марта 12-летний Максим Тарасов не вернулся домой с прогулки. Он живет в селе Новолокти Искитимского района. Ребенка ищут волонтеры «ЛизыАлерт».

Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских рассказала, что информация о пропаже поступила ближе к полуночи.

— Пропавший вместе с ребятишками гулял на улице. Отпросился на прогулку. Все дети домой вернулись, а пропавший — нет. Играли в природной среде. Рядом есть лес, водоем. Информации о том, что ребенок раньше убегал или оставался у кого-то из друзей, — нет. Сегодня первый учебный день, и дети должны пойти в школу, — рассказала Алеся Яблонских.

Утром на поиски ребенка поедут экипажи с кинологом.

Как сообщают в «ЛизаАлерт», рост ребенка 157 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Максим был одет в черную удлиненную куртку, темно-синие болоньевые штаны, черную шапку-ушанку и в черные ботинки.

В Новосибирске ищут 19-летнюю Елизавету Безлуцкую. 21 марта она должна была пойти на учебу в вуз, но в тот день там ее не видели. Ранее девушка не пропадала.

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