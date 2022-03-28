«Не вернулся домой с прогулки»: 12-летнего мальчика ищут в Новосибирской области

В Новосибирской области 27 марта 12-летний Максим Тарасов не вернулся домой с прогулки. Он живет в селе Новолокти Искитимского района. Ребенка ищут волонтеры «ЛизыАлерт».

Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских рассказала, что информация о пропаже поступила ближе к полуночи.

— Пропавший вместе с ребятишками гулял на улице. Отпросился на прогулку. Все дети домой вернулись, а пропавший — нет. Играли в природной среде. Рядом есть лес, водоем. Информации о том, что ребенок раньше убегал или оставался у кого-то из друзей, — нет. Сегодня первый учебный день, и дети должны пойти в школу, — рассказала Алеся Яблонских.