В Новосибирске пропала 19-летняя студентка

В Новосибирске ищут 19-летнюю Елизавету Безлуцкую. 21 марта она должна была пойти на учебу, но в тот день там ее не видели. Ранее девушка не пропадала.



— Девушка сама из области, проживает в Новосибирске, студентка. В день пропажи должна была пойти на учебу. Знакомые рассказали, что утром она немного подзадержалась. Вечером после учебы она домой не вернулась. Когда стали выяснять, оказалось, что в день пропажи в университете она тоже не появилась. Родители написали заявление. На данный момент ее местонахождение неизвестно, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.