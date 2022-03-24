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В Новосибирске пропала 19-летняя студентка

Ранее она не пропадала

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В последний раз Елизавету видели в Ленинском районе

В последний раз Елизавету видели в Ленинском районе

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В Новосибирске ищут 19-летнюю Елизавету Безлуцкую. 21 марта она должна была пойти на учебу, но в тот день там ее не видели. Ранее девушка не пропадала.

— Девушка сама из области, проживает в Новосибирске, студентка. В день пропажи должна была пойти на учебу. Знакомые рассказали, что утром она немного подзадержалась. Вечером после учебы она домой не вернулась. Когда стали выяснять, оказалось, что в день пропажи в университете она тоже не появилась. Родители написали заявление. На данный момент ее местонахождение неизвестно, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Елизаветы Безлуцкой 170 см, у нее нормальное телосложение, стрижка каре, карие глаза.

В день пропажи была одета в черный пуховик до колен, черные джинсы, черные замшевые ботинки, черную вязаную шапку.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске нашли мертвым мужчину — он пропал в 2017 году.

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