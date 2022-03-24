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Искали с 2017 года: пропавшего мужчину нашли мертвым в Новосибирске

У него были проблемы с памятью

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Алексей Корицкий пропал 28 апреля 2017 года

Алексей Корицкий пропал 28 апреля 2017 года

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В Новосибирске нашли мертвым Алексея Корицкого, который пропал 28 апреля 2017 года в Ленинском районе. Об этом сообщили в «ЛизаАлерт».

Как писали НГС в 2017 году, утром 28 апреля Алексей Корицкий ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Как в то время поясняла дочь пропавшего Ксения Рогачёва, из-за травмы, перенесенной в молодости, ее отец страдал провалами в памяти и мог забывать, как его зовут. Поэтому во время походов в магазин или на прогулку он всегда брал с собой документы.

Однако в день пропажи мужчина ушел из дома без них. Родные предполагают, что он просто хотел вынести мусор. Тогда семья пропавшего подала заявление в полицию.

В пресс-службе СК по Новосибирской области сообщили, что по ситуации проводится экспертиза. Дочь погибшего отказалась комментировать ситуацию.

В Новосибирске ищут 30-летнего Дмитрия Егорова. Днем 8 марта он ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и пропал. У мужчины есть особые приметы — татуировки на руках и лице.

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мужчинапогиб«ЛизаАлерт»
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