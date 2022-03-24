Искали с 2017 года: пропавшего мужчину нашли мертвым в Новосибирске

В Новосибирске нашли мертвым Алексея Корицкого, который пропал 28 апреля 2017 года в Ленинском районе. Об этом сообщили в «ЛизаАлерт».



Как писали НГС в 2017 году, утром 28 апреля Алексей Корицкий ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Как в то время поясняла дочь пропавшего Ксения Рогачёва, из-за травмы, перенесенной в молодости, ее отец страдал провалами в памяти и мог забывать, как его зовут. Поэтому во время походов в магазин или на прогулку он всегда брал с собой документы.