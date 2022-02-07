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Спасатели вынесли три газовых баллона из пожара в Новосибирске

Горела пристройка частного дома

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На месте работали 24 человека и 6 единиц техники

На месте работали 24 человека и 6 единиц техники

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Вечером в понедельник, 7 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в частном секторе на улице 2-й Светлановской.

— По оперативной информации, на момент прибытия первого пожарного расчета горела по всей площади деревянная пристройка к одноэтажному частному дому из бруса. Огонь стремительно распространялся на кровлю дома. Пожарные одновременно с ликвидацией пламени горящего строения стояли на защите жилого дома. В течение получаса пожар удалось локализовать и не дать распространиться огню на большую площадь, еще пять минут потребовалось на ликвидацию открытого горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров

Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров

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Кроме этого, пожарные вытащили из помещения три газовых баллона. Информации о пострадавших не поступало. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.

На прошлой неделе под Новосибирском полностью выгорел частный дом. В пожаре погибло два человека.

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МЧСгазовые баллоныпожар
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