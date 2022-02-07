Спасатели вынесли три газовых баллона из пожара в Новосибирске

Вечером в понедельник, 7 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в частном секторе на улице 2-й Светлановской.

— По оперативной информации, на момент прибытия первого пожарного расчета горела по всей площади деревянная пристройка к одноэтажному частному дому из бруса. Огонь стремительно распространялся на кровлю дома. Пожарные одновременно с ликвидацией пламени горящего строения стояли на защите жилого дома. В течение получаса пожар удалось локализовать и не дать распространиться огню на большую площадь, еще пять минут потребовалось на ликвидацию открытого горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.