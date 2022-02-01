1 февраля вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 77.47
eur 86.50
Тема дняКак изменилась жизнь новосибирцев за 10 лет
Все новости
Все новости

Пять женщин были доставлены в больницу после ДТП с маршруткой и микроавтобусом

В том числе пострадала 24-летняя девушка

636
1Обсудить

Поделиться

ДТП произошло в центре Новосибирска

ДТП произошло в центре Новосибирска

Поделиться

Пятерых женщин после ДТП с маршруткой в центре Новосибирска доставили в больницу. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, 32-летний водитель маршрутки № 45 врезался в микроавтобус.


— 31 января 2022 года в 20:10 водитель на автомобиле ГАЗ следовал по улице Вокзальной магистрали со стороны улицы Ленина в сторону улицы Советской в прямом направлении и в пути следования у дома 8 на улице Проспект Димитрова совершил столкновение с автомобилем Toyota Hiace под управлением водителя 1994 года рождения, который следовал по улице Вокзальной магистрали со стороны улицы Советской с левым поворотом на улицу Проспект Димитрова в сторону улицы Щедрина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Пять женщин 1970, 1984, 1975, 1996, 1998 года рождения были доставлены в больницу с травмами. Как видно на фотографии, у микроавтобуса «Тойота-Хайс» в результате столкновения оторвало одну из пассажирских дверей.

У ПАТП-5, перевозчика маршрутки № 45, на момент публикации получить комментарий не удалось. В приемной компании объяснили, что руководства нет на месте.

В Новосибирске 31 января 82-летняя бабушка попала под колеса такси. Водитель скрылся с места ДТП.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПмаршруткаобщественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter