Пять женщин были доставлены в больницу после ДТП с маршруткой и микроавтобусом

Пятерых женщин после ДТП с маршруткой в центре Новосибирска доставили в больницу. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, 32-летний водитель маршрутки № 45 врезался в микроавтобус.



— 31 января 2022 года в 20:10 водитель на автомобиле ГАЗ следовал по улице Вокзальной магистрали со стороны улицы Ленина в сторону улицы Советской в прямом направлении и в пути следования у дома 8 на улице Проспект Димитрова совершил столкновение с автомобилем Toyota Hiace под управлением водителя 1994 года рождения, который следовал по улице Вокзальной магистрали со стороны улицы Советской с левым поворотом на улицу Проспект Димитрова в сторону улицы Щедрина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.