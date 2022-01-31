В Новосибирске 82-летняя бабушка попала под колеса такси. Водитель скрылся с места ДТП

В понедельник, 31 января, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле во дворе дома 31/1 по улице Объединения совершил наезд на
По предварительной информации, это был брендированный автомобиль такси. В ГИБДД напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрено административное наказание: либо лишение права управления транспортным средством, либо арест до 15 суток. Очевидцев просят обращаться по телефонам:
Вчера днем машина с логотипом Uber вылетела на тротуар после ДТП и сбила пешехода. Позже мужчина скончался в больнице.