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В Новосибирске 82-летняя бабушка попала под колеса такси. Водитель скрылся с места ДТП

Сейчас его ищет полиция

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На месте работает ГИБДД

На месте работает ГИБДД

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В понедельник, 31 января, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле во дворе дома 31/1 по улице Объединения совершил наезд на 82-летнюю бабушку, которая с ушибами доставлена в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции.

По предварительной информации, это был брендированный автомобиль такси. В ГИБДД напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрено административное наказание: либо лишение права управления транспортным средством, либо арест до 15 суток. Очевидцев просят обращаться по телефонам: (383) 232-23-51 или (383) 232-23-21.

Вчера днем машина с логотипом Uber вылетела на тротуар после ДТП и сбила пешехода. Позже мужчина скончался в больнице.

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