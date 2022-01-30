Машина с логотипом «Uber» вылетела на тротуар после ДТП и сбила пешехода на Челюскинцев

В Новосибирске 30 января на перекрестке улиц Челюскинцев и Красноярской произошло ДТП, из-за которого машина с логотипом«Uber» выехала на тротуар и сбила пешехода.

Как сообщили в группе «АСТ-54», столкнулись два автомобиля, один из них седан KIA Rio с логотипом «Uber».

— На данный момент известно, что было столкновение двух автомобилей, один из которых наехал на пешехода. Пострадал мужчина, его доставили в больницу, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.



Как сообщили в группе «АСТ-54», мужчина был пожилого возраста.