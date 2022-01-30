Пьяная девушка на Mitsubishi вылетела на тротуар и сбила двух школьниц в Ленинском районе

Днем 30 января в Ленинском районе сбили двух школьниц. Девочек 9 и
ДТП произошло на Невельского, 49 в 14:35.
— Женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer в пути следования у дома 49 по улице Невельского, не справившись с управлением, совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
У женщины установили алкогольное опьянение. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия и травмы пострадавших.
Вечером в четверг, 6 января, в Ленинском районе Новосибирска два ребенка попали под колёса иномарки, когда в сопровождении мамы переходили дорогу по пешеходному переходу.