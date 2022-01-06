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В Новосибирске автомобиль сбил двух девочек на пешеходном переходе — дети в больнице

Они переходили дорогу в сопровождении мамы

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Дети шли на зеленый сигнал светофора

Дети шли на зеленый сигнал светофора

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Вечером в четверг, 6 января, в Ленинском районе Новосибирска два ребенка попали под колеса иномарки, когда в сопровождении мамы переходили дорогу по пешеходному переходу.

— Водитель 1989 года рождения на автомобиле «Тойота-Премио» двигался по улице Котовского со стороны улицы Ватутина с правым поворотом на улицу Станиславского в сторону площади Труда. И в пути следования у дома 23 по улице Котовского совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2018 и 2012 годов рождения (девочек), которые переходили дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля в сопровождении взрослого (мамы), — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Дети доставлены в больницу, диагнозы уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В прошлое воскресенье «Тойота» сбила 7-летнего мальчика на Троллейной.

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ДТПГИБДД в Новосибирскесбил детей
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