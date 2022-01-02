«Тойота» сбила 7-летнего мальчика на Троллейной — ребенок в больнице

Днем 2 января в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Toyota Belta сбил ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД, авария произошла в 14 часов около дома на Троллейной, 41. За рулем был мужчина 1985 года рождения.
— Произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда пострадал несовершеннолетний пешеход 2015 года рождения, — сообщили в ГИБДД.
Мальчика с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины» увезли в больницу. В ГИБДД уточнили, что ребенок был на улице один.
На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В конце декабря в Новосибирске внедорожник переехал