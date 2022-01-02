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«Тойота» сбила 7-летнего мальчика на Троллейной — ребенок в больнице

Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте

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После столкновения «Тойота» вылетела на обочину

После столкновения «Тойота» вылетела на обочину

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Днем 2 января в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Toyota Belta сбил ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД, авария произошла в 14 часов около дома на Троллейной, 41. За рулем был мужчина 1985 года рождения.

— Произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда пострадал несовершеннолетний пешеход 2015 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

Мальчика с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины» увезли в больницу. В ГИБДД уточнили, что ребенок был на улице один.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В конце декабря в Новосибирске внедорожник переехал 2-летнего ребенка на санках. Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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ГИБДДДТП
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