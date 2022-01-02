«Тойота» сбила 7-летнего мальчика на Троллейной — ребенок в больнице

Мальчика с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины» увезли в больницу. В ГИБДД уточнили, что ребенок был на улице один.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.