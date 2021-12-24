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Тема дня2-летний мальчик в реанимации после ДТП
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«Он был без сознания, глаза закрыты»: в каком состоянии 2-летний мальчик после аварии с санками и внедорожником

На помощь ребенку и его маме пришла прохожая

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Авария произошла на улице Выставочной, 32

Авария произошла на улице Выставочной, 32

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Врачи рассказали о состоянии 2-летнего мальчика, который утром 24 декабря на санках попал под колеса внедорожника в Новосибирске.

В Минздраве региона журналисту НГС сообщили, что состояние ребенка крайне тяжелое. В детской больнице № 1 сказали, что мальчик находится в реанимации.

— Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигался задним ходом вдоль дома и совершил наезд на санки, в которых находился ребенок — мальчик 2 лет. В результате ребенок, предварительно, с тяжелой травмой головы и ушибами доставлен в больницу, — рассказали ранее в ГИБДД Новосибирска.

Очевидец ДТП Екатерина Голятина заявила НГС, что внедорожник двигался не задним, а обычным ходом.

— Мы достали мальчика с его мамой из-под переднего колеса. Он был без сознания, глаза закрыты, но видимые повреждения отсутствовали. Мать начала истошно кричать, в этот момент из машины выскочила девушка-водитель, увидела, что произошло, отъехала назад. Я вызвала скорую, однако подоспевшие прохожие подсказали, что на Mitsubishi Pajero будет быстрее, ведь не нужно никого ждать. В итоге мы маму с ребенком утрамбовали на задние сиденья, и внедорожник направился в больницу. Было видно, что водитель пребывает в состоянии шока, — сказала НГС Евгения Голятина.

16 декабря Hyundai сбил мать с 4-летним ребенком на пешеходном переходе в Новосибирске. Пострадавших доставили в больницу.

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