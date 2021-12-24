Внедорожник наехал на 2-летнего мальчика на санках в Новосибирске — ребенок получил тяжелые травмы

В Новосибирске внедорожник переехал 2-летнего ребенка на санках. ДТП произошло сегодня,
— Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигался задним ходом вдоль дома и совершил наезд на санки, в которых находился ребенок — мальчик 2 лет. В результате ребенок, предварительно, с тяжелой травмой головы и ушибами доставлен в больницу, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
В середине октября на улице Трикотажной под колесами скорой помощи погибла маленькая девочка. Машина заехала на тротуар задним ходом и не заметила ребенка. Отец