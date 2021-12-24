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Внедорожник наехал на 2-летнего мальчика на санках в Новосибирске — ребенок получил тяжелые травмы

Его доставили в больницу

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ДТП произошло во дворе дома на улице Выставочной, 32

ДТП произошло во дворе дома на улице Выставочной, 32

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В Новосибирске внедорожник переехал 2-летнего ребенка на санках. ДТП произошло сегодня, 24 декабря, в 08:00 во дворе дома на улице Выставочной, 32.

— Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигался задним ходом вдоль дома и совершил наезд на санки, в которых находился ребенок — мальчик 2 лет. В результате ребенок, предварительно, с тяжелой травмой головы и ушибами доставлен в больницу, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

В середине октября на улице Трикотажной под колесами скорой помощи погибла маленькая девочка. Машина заехала на тротуар задним ходом и не заметила ребенка. Отец 7-летней Полины убежден, что у водителя не было необходимости в таком опасном маневре.

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ДТП в Новосибирскенаезд на детей
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