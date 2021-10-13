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Новосибирцы несут игрушки и цветы к месту, где скорая задавила насмерть 7-летнюю девочку

Стихийный мемориал появился на улице Трикотажной

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Местные жители организовали стихийный мемориал

Местные жители организовали стихийный мемориал

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В Новосибирске на тротуаре у дома на улице Трикотажной, 56 появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки на место, где под колесами скорой погибла 7-летняя девочка.

Трагедия произошла днем 11 октября. Автомобиль скорой помощи ехал задним ходом по тротуару, и между домами на улице Трикотажной, 56 и 58 он сбил девочку со спины. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Сегодня утром, 13 октября, корреспонденты НГС увидели, что на тротуаре сложены несколько мягких игрушек, кукла, траурная лента, гвоздики и розы. Также на газоне рядом неравнодушные люди поставили тарелку с печеньем.

Вчера стало известно, что следователи <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2021/10/12/70188140/" class="_" target="_blank">возбудили уголовное дело на водителя скорой помощи</a>

Вчера стало известно, что следователи возбудили уголовное дело на водителя скорой помощи

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В июне в Новосибирске на пересечении улиц Никитина и Короленко автомобиль BMW насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. За рулем был 41-летний Ясин Гасаров. Очевидец рассказал редакции, как всё произошло. Мы также выяснили, что грозит водителю. На этой неделе уголовное дело было передано в суд.

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