В Новосибирске водитель скорой попал под уголовное дело за сбитую насмерть девочку — какое наказание ему грозит

— Андрей Карманов проработал много лет водителем скорой помощи и был на хорошем счету. Случившееся стало потрясением для нас всех. Все водители подстанции скорой помощи, где работал Карманов, поддерживают его. Сейчас они собирают деньги ему на адвоката и на похороны погибшему ребенку. Кто сколько может: кто-то 500 рублей, кто-то тысячу, кто-то две, — рассказал корреспонденту НГС источник из ГБУ НСО «Медтранс».

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против водителя ВMW X6, который насмерть сбил 12-летнего мальчика на «зебре». ДТП произошло 5 июня в 17:30 на пересечении улиц Никитина и Короленко в Октябрьском районе.

