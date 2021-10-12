В Новосибирске водитель скорой попал под уголовное дело за сбитую насмерть девочку — какое наказание ему грозит

В Новосибирске на сбившего школьницу водителя скорой завели уголовное дело
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело на водителя скорой помощи, который сбил идущую по тротуару 7-летнюю девочку.
— По факту ДТП в Дзержинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Деяние, описанное в указанной статье, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Трагедия произошла вчера, 11 октября, возле дома № 56 по ул. Трикотажной — «Газель» двигалась задним ходом по тротуару и совершила наезд на ребенка. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.
По словам одного из очевидцев, с которым удалось поговорить корреспонденту НГС, автомобиль пытался проехать во двор к дому на улице Трикотажной, 56 и для этого заехал на тротуар.
Ранее корреспондент НГС поговорил с другом семьи погибшей девочки.
— Девочке 7 лет, отправилась из дома на общественном транспорте в музыкальную школу № 3. Доехала до остановки «Дом одежды». Вышла, пошла по тротуару и прямо на тротуаре была сбита машиной скорой помощи. Машина сдавала задним ходом, где не было ни съездов, ни заездов. Все произошло между домами № 56 и 58 на улице Трикотажной, — сообщил редакции НГС Егор, друг отца погибшей.
Коллеги 51-летнего водителя скорой помощи Андрея Карманова считают произошедшее несчастным случаем. Сейчас они собирают ему деньги на адвоката и на похороны погибшей девочки.
— Андрей Карманов проработал много лет водителем скорой помощи и был на хорошем счету. Случившееся стало потрясением для нас всех. Все водители подстанции скорой помощи, где работал Карманов, поддерживают его. Сейчас они собирают деньги ему на адвоката и на похороны погибшему ребенку. Кто сколько может: кто-то 500 рублей, кто-то тысячу, кто-то две, — рассказал корреспонденту НГС источник из ГБУ НСО «Медтранс».
В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против водителя ВMW X6, который насмерть сбил 12-летнего мальчика на «зебре». ДТП произошло 5 июня в 17:30 на пересечении улиц Никитина и Короленко в Октябрьском районе.