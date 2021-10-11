В Новосибирске автомобиль скорой помощи насмерть сбил 7-летнюю девочку

Сегодня днем, 11 октября, в Дзержинском районе автомобиль скорой помощи насмерть сбил девочку на улице Трикотажной, 56.
— «Газель» двигалась задним ходом по тротуару, совершила наезд на девочку. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Главврач новосибирской больницы скорой помощи Ирина Большакова подтвердила в разговоре НГС, что на девочку действительно наехал автомобиль скорой:
— Это машина была дзержинской подстанции, такая трагедия произошла на Трикотажной. Я не в праве давать оценку. Сотрудники ГИБДД, которые работали на месте, дадут более полную информацию.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшим.
Летом этого года в Академгородке автомобиль «Ауди» насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате. Известно, что его мать шла рядом. Позже в Сети появилось видео с места трагедии, а на перекрестке, где всё случилось, появился стихийный мемориал. Водитель «Ауди» попал под уголовное дело.