В Новосибирске автомобиль скорой помощи насмерть сбил 7-летнюю девочку

Сегодня днем, 11 октября, в Дзержинском районе автомобиль скорой помощи насмерть сбил девочку на улице Трикотажной, 56.



— «Газель» двигалась задним ходом по тротуару, совершила наезд на девочку. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Главврач новосибирской больницы скорой помощи Ирина Большакова подтвердила в разговоре НГС, что на девочку действительно наехал автомобиль скорой:

— Это машина была дзержинской подстанции, такая трагедия произошла на Трикотажной. Я не в праве давать оценку. Сотрудники ГИБДД, которые работали на месте, дадут более полную информацию.