Водитель Audi Q7 попал под уголовное дело из-за сбитого насмерть пятилетнего мальчика — что ему грозит

Возбуждено дело на водителя Audi Q7 из-за сбитого 5-летнего мальчика
В Новосибирске на водителя, который 8 июля сбил 5-летнего мальчика в Советском районе, завели уголовное дело. Сейчас Дмитрий Кожемякин находится в статусе задержанного. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.
— В отношении водителя автомобиля Audi Q7, совершившего вчера наезд на ребенка 2016 года рождения, следователями полиции возбуждено уголовное дело по
Юрист Мария Соловьева рассказала корреспонденту НГС, что грозит водителю Audi Q7 по этому уголовному делу.
— Наказание варьируется от принудительных работ со сроком до 4 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью — в данном случае это лишение водительского удостоверения — либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управления на срок до 3 лет. Из судебной практики, если он не судим и не привлекался, то это отбывание наказания в колонии-поселении, — рассказала Мария Соловьева.
Смягчить вину может чистосердечное признание водителя или явка с повинной. В таком случае наказание не может превышать двух третей от максимально возможного срока.
— Потерпевшие имеют право взыскать с обвиняемого моральный вред и также взыскать материальный вред на расходы по погребению. Моральный вред взыскивается с учетом доходов обвиняемого, его реальной возможности. Сумма будет зависеть от того, что назовут потерпевшие, — сообщила юрист.
За рулем Audi Q7 находился 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин — эту информацию подтвердили на его месте работы.