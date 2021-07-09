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Водитель Audi Q7 попал под уголовное дело из-за сбитого насмерть пятилетнего мальчика — что ему грозит

В ближайшие дни водителю будет избрана мера пресечения

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Водителю грозит до 5 лет лишения свободы

Водителю грозит до 5 лет лишения свободы

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Возбуждено дело на водителя Audi Q7 из-за сбитого 5-летнего мальчика

В Новосибирске на водителя, который 8 июля сбил 5-летнего мальчика в Советском районе, завели уголовное дело. Сейчас Дмитрий Кожемякин находится в статусе задержанного. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

— В отношении водителя автомобиля Audi Q7, совершившего вчера наезд на ребенка 2016 года рождения, следователями полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Юрист Мария Соловьева рассказала корреспонденту НГС, что грозит водителю Audi Q7 по этому уголовному делу.

— Наказание варьируется от принудительных работ со сроком до 4 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью — в данном случае это лишение водительского удостоверения — либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управления на срок до 3 лет. Из судебной практики, если он не судим и не привлекался, то это отбывание наказания в колонии-поселении, — рассказала Мария Соловьева.

Смягчить вину может чистосердечное признание водителя или явка с повинной. В таком случае наказание не может превышать двух третей от максимально возможного срока.

— Потерпевшие имеют право взыскать с обвиняемого моральный вред и также взыскать материальный вред на расходы по погребению. Моральный вред взыскивается с учетом доходов обвиняемого, его реальной возможности. Сумма будет зависеть от того, что назовут потерпевшие, — сообщила юрист.

За рулем Audi Q7 находился 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин — эту информацию подтвердили на его месте работы.

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