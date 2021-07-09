Водитель Audi Q7 попал под уголовное дело из-за сбитого насмерть пятилетнего мальчика — что ему грозит

В Новосибирске на водителя, который 8 июля сбил 5-летнего мальчика в Советском районе, завели уголовное дело. Сейчас Дмитрий Кожемякин находится в статусе задержанного. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.



— В отношении водителя автомобиля Audi Q7, совершившего вчера наезд на ребенка 2016 года рождения, следователями полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.