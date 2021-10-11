Девочка шла в музыкальную школу — что известно о смертельном ДТП со скорой на Трикотажной

В Новосибирске скорая насмерть задавила девочку, идущую в музыкальную школу
Сегодня днем, 11 октября, в Новосибирске произошла трагедия на улице Трикотажной. Автомобиль скорой помощи, закрепленный за подстанцией Дзержинского района, насмерть сбил 7-летнюю девочку. НГС поговорил с другом семьи. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.
— Девочке 7 лет, отправилась из дома на общественном транспорте в музыкальную школу
Он отметил, что девочка была единственным ребенком в семье.
По словам одного из очевидцев, с которым удалось поговорить корреспонденту НГС, автомобиль пытался проехать во двор к дому на улице Трикотажной, 56 и для этого заехал на тротуар. Сотрудник музыкальной школы сообщил, что девочка занималась эстрадным вокалом и прилежно училась. Другим ученикам сегодня рассказали о правилах безопасности дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии.
В июне в Новосибирске на пересечении улиц Никитина и Короленко автомобиль BMW насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. За рулем был 41-летний Ясин Гасаров. Очевидец рассказал редакции, как всё произошло. Мы также выяснили, что грозит водителю.