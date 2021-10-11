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Тема дняСкорая сбила насмерть 7-летнюю девочку
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Девочка шла в музыкальную школу — что известно о смертельном ДТП со скорой на Трикотажной

Трагедия произошла на тротуаре. Водитель скорой сдавал назад

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Погибшей было 7 лет

Погибшей было 7 лет

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В Новосибирске скорая насмерть задавила девочку, идущую в музыкальную школу

Сегодня днем, 11 октября, в Новосибирске произошла трагедия на улице Трикотажной. Автомобиль скорой помощи, закрепленный за подстанцией Дзержинского района, насмерть сбил 7-летнюю девочку. НГС поговорил с другом семьи. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.

— Девочке 7 лет, отправилась из дома на общественном транспорте в музыкальную школу № 3. Доехала до остановки «Дом одежды». Вышла, пошла по тротуару и прямо на тротуаре была сбита машиной скорой помощи. Машина сдавала задним ходом, где не было ни съездов, ни заездов. Всё произошло между домами № 56 и 58 на улице Трикотажной, — сообщил редакции НГС Егор, друг отца погибшей.

Он отметил, что девочка была единственным ребенком в семье.

Школьница занималась эстрадным вокалом

Школьница занималась эстрадным вокалом

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По словам одного из очевидцев, с которым удалось поговорить корреспонденту НГС, автомобиль пытался проехать во двор к дому на улице Трикотажной, 56 и для этого заехал на тротуар. Сотрудник музыкальной школы сообщил, что девочка занималась эстрадным вокалом и прилежно училась. Другим ученикам сегодня рассказали о правилах безопасности дорожного движения.

Рядом с тротуаром остался след колеса скорой

Рядом с тротуаром остался след колеса скорой

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии.

В июне в Новосибирске на пересечении улиц Никитина и Короленко автомобиль BMW насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. За рулем был 41-летний Ясин Гасаров. Очевидец рассказал редакции, как всё произошло. Мы также выяснили, что грозит водителю.

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Дзержинский районнаезд на пешеходасбили ребенка
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