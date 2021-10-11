Девочка шла в музыкальную школу — что известно о смертельном ДТП со скорой на Трикотажной

В июне в Новосибирске на пересечении улиц Никитина и Короленко автомобиль BMW насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. За рулем был 41-летний Ясин Гасаров. Очевидец рассказал редакции, как всё произошло. Мы также выяснили, что грозит водителю.