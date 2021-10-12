До суда дошло дело водителя BMW X6, который проехал на красный и сбил насмерть 12-летнего ребенка

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против водителя ВMW X6, который насмерть сбил
— Обвиняемый, управляя исправным автомобилем марки ВMW X6, следовал по проезжей части улицы Никитина и нарушил требования ПДД. При включении запрещающего движение красного светофора он своевременно не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля и, продолжив движение, выехал на регулируемый пешеходный переход, после чего совершил наезд на
Ребенок от полученных травм скончался на месте.
Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину в преступлении он полностью признал.
Автомобиль BMW X6 принадлежал 41-летнему Ясину Гасанову. Согласно «Контур.Фокусу», мужчина с таким именем и отчеством с 2005 по 2012 год числился индивидуальным предпринимателем, вид деятельности — розничная торговля мясом и птицей.
Чем мужчина занимался после закрытия ИП, неизвестно. Судя по страницам в соцсетях, он серьезно увлекается кикбоксингом и машинами, во «ВКонтакте» есть фотографии с тем самым BMW.
Очевидцы ДТП рассказали, что маму погибшего мальчика увезли на скорой — женщина потеряла сознание. На следующий день на водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).
Мы узнали у юриста, какое наказание может грозить водителю, смогут ли ему назначить условный срок и как повлияет на приговор то, что сам ребенок нарушил ПДД — ехал по переходу на велосипеде.