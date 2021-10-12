До суда дошло дело водителя BMW X6, который проехал на красный и сбил насмерть 12-летнего ребенка

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против водителя ВMW X6, который насмерть сбил 12-летнего мальчика на «зебре». ДТП произошло 5 июня в 17:30 на пересечении улиц Никитина и Короленко в Октябрьском районе.

— Обвиняемый, управляя исправным автомобилем марки ВMW X6, следовал по проезжей части улицы Никитина и нарушил требования ПДД. При включении запрещающего движение красного светофора он своевременно не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля и, продолжив движение, выехал на регулируемый пешеходный переход, после чего совершил наезд на 12-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал светофора, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.