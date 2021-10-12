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До суда дошло дело водителя BMW X6, который проехал на красный и сбил насмерть 12-летнего ребенка

Мужчина свою вину признал

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Автомобиль BMW X6 принадлежал <nobr class="_">41-летнему</nobr> Ясину Гасанову

Автомобиль BMW X6 принадлежал 41-летнему Ясину Гасанову

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В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против водителя ВMW X6, который насмерть сбил 12-летнего мальчика на «зебре». ДТП произошло 5 июня в 17:30 на пересечении улиц Никитина и Короленко в Октябрьском районе.

— Обвиняемый, управляя исправным автомобилем марки ВMW X6, следовал по проезжей части улицы Никитина и нарушил требования ПДД. При включении запрещающего движение красного светофора он своевременно не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки автомобиля и, продолжив движение, выехал на регулируемый пешеходный переход, после чего совершил наезд на 12-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал светофора, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину в преступлении он полностью признал.

Автомобиль BMW X6 принадлежал 41-летнему Ясину Гасанову. Согласно «Контур.Фокусу», мужчина с таким именем и отчеством с 2005 по 2012 год числился индивидуальным предпринимателем, вид деятельности — розничная торговля мясом и птицей.

Чем мужчина занимался после закрытия ИП, неизвестно. Судя по страницам в соцсетях, он серьезно увлекается кикбоксингом и машинами, во «ВКонтакте» есть фотографии с тем самым BMW.

Очевидцы ДТП рассказали, что маму погибшего мальчика увезли на скорой — женщина потеряла сознание. На следующий день на водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). 7 июня Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал мужчину до 3 августа.

Мы узнали у юриста, какое наказание может грозить водителю, смогут ли ему назначить условный срок и как повлияет на приговор то, что сам ребенок нарушил ПДД — ехал по переходу на велосипеде.

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