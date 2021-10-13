13 октября среда
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 71.88
eur 83.09
Тема дняКарта провалов в центре. Где опасно ходить?
Все новости
Все новости

«Ее мать лежит и смотрит в одну точку»: отец 7-летней Полины, погибшей под колесами скорой, рассказал о трагедии

Как можно было избежать страшной беды — изучаем чудовищные обстоятельства, которые привели к ДТП

1 838
15Обсудить

Поделиться

Полина шла в музыкальную школу по привычному маршруту. Скорая наехала на нее со спины — девочка даже не видела машину

Полина шла в музыкальную школу по привычному маршруту. Скорая наехала на нее со спины — девочка даже не видела машину

Поделиться

В Новосибирске отец сбитой насмерть 7-летней девочки побывал на месте ДТП

Трагедия на улице Трикотажной потрясла весь город — под колесами скорой помощи погибла маленькая девочка. Машина заехала на тротуар задним ходом и не заметила ребенка. Отец 7-летней Полины убежден, что у водителя не было необходимости в таком опасном маневре. Вместе с корреспондентом НГС он побывал на месте ДТП и показал, что к дому, куда ехала скорая, было несколько свободных подъездов.

Включите видео и побывайте вместе с нами на месте аварии:

«Плакали даже полицейские»

Днем, 11 октября, 7-летняя Полина шла в музыкальную школу. Девочка двигалась по привычному маршруту, когда со спины на нее наехала скорая. Тяжелая машина повалила ребенка на асфальт и за считанные секунды переехала.

На месте, где погибла девочка, люди организовали стихийный мемориал — они несут игрушки и цветы

На месте, где погибла девочка, люди организовали стихийный мемориал — они несут игрушки и цветы

Поделиться

— Я узнал об этом, когда был на работе. Жена забила тревогу — не смогла дозвониться до дочери и позвонила мне. Я посмотрел по геолокации, где находится Полина. Местоположение показывало довольно точно. У нее было два телефона с собой. Один был заряжен под геопозиционирование, там установлено скрытое приложение, чтобы определять геолокацию. Второй просто для звонков. Я приехал на место... — рассказывает отец погибшей девочки.

На Трикотажной к тому моменту уже была еще одна скорая и очень много полиции.

— Автозак даже пригнали. Я понимаю зачем, чтобы разогнать людей, если они кинутся на водителя скорой. Полицейские даже плакали. Такая лужа крови была... — сбивчиво и, пытаясь не заплакать, рассказывает мужчина. — Полина ходила по этому маршруту с сентября два раза в неделю. И продвигалась самым безопасным путем до музыкальной школы — по тротуару. Ее толкнули сзади. Она ударилась лбом об асфальт. Еще неизвестно, с какой скоростью он сдавал оттуда. Потому что ребра сломаны. Водителя скорой сразу увели.

«Водитель сказал, что дворы перекопаны, и он не мог подъехать»

Полина занималась эстрадным вокалом, часто выступала и была очень доброй и жизнерадостной девочкой

Полина занималась эстрадным вокалом, часто выступала и была очень доброй и жизнерадостной девочкой

Поделиться

Сейчас Алексей пытается доказать, что заезжать на тротуар, тем более задним ходом, у водителя скорой помощи не было никакой нужды. В тот день бригада ехала на вызов по адресу: Трикотажная, 56.

— Водитель говорит, что якобы дворы перекопаны, и он не мог проехать. Лукавит. Он хотел подъехать задом к этому пандусу через тротуар. Но к дому есть целых три подъезда, — рассказывает отец погибшей Полины.

На карте отмечены два самых коротких возможных пути к дому, а чуть более долгих (на расстоянии 100 метров) вариантов намного больше

На карте отмечены два самых коротких возможных пути к дому, а чуть более долгих (на расстоянии 100 метров) вариантов намного больше

Поделиться

Скорее всего, водитель скорой столкнулся с разрытым участком между домами № 56 и 54, после чего развернулся назад. Но чуть дальше была свободная дорога, по которой можно было проехать

Скорее всего, водитель скорой столкнулся с разрытым участком между домами № 56 и 54, после чего развернулся назад. Но чуть дальше была свободная дорога, по которой можно было проехать

Поделиться

Водителю нужно было проехать всего на 100 метров дальше по дороге на Республиканской, затем проехать вдоль детского сада и школы. Дальше прямая дорога до нужного дома

Водителю нужно было проехать всего на 100 метров дальше по дороге на Республиканской, затем проехать вдоль детского сада и школы. Дальше прямая дорога до нужного дома

Поделиться

Также подъезды к дому есть с улицы Авиастроителей — там две дороги с расстоянием в 100 метров

Также подъезды к дому есть с улицы Авиастроителей — там две дороги с расстоянием в 100 метров

Поделиться

— Везде машины припаркованы очень аккуратно, любой спецтранспорт может проехать. Здесь всегда есть проход, — показывает местность Алексей. — Хоть на экстренный вызов дорога свободна, хоть на не экстренный — дорога все равно свободна.

Ни водитель, ни его родственники с семьей Полины пока не связывались.

— Сейчас век современных технологий. У любого человека есть навигатор. Мы открываем приложение даже перед тем как пойти и поехать куда-то. И 2gis довольно точно показывает все дороги и маршруты. Тем более этот водитель скорой помощи работает не один год. Не использовать навигацию, полезть на тротуар и совершить преступление... Дали человеку власть, машину с проблесковыми маячками, и он решил таким образом решить ситуацию. «Зачем я буду ездить по дворам и искать въезды/выезды? Когда могу включить маячки и заскочить на тротуар». Не знаю, на что он рассчитывал, и о чем он думал в тот момент.

Следователи уже возбудили уголовное дело на водителя скорой помощи.

— По факту ДТП в Дзержинском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

После трагедии мама девочки отказывается разговаривать, она лежит и смотрит в потолок

После трагедии мама девочки отказывается разговаривать, она лежит и смотрит в потолок

Поделиться

Алексей, каким вы видите справедливое наказание для водителя скорой?

— На самом деле, его нет. От его наказания не зависит моя судьба. То, что его посадят, казнят, на кол посадят, что угодно сделают — для меня это ничего не меняет. Что бы с ним сейчас не сделай... Возьмут, например, люди соберутся, разорвут... А мне-то что от этого? Мне никто ребенка не вернет. И я не знаю, что буду делать, когда все это закончится.

Полина была вашим единственным ребенком?

— Да.

Как сейчас ваша жена?

— Моя жена лежит и смотрит в одну точку, в потолок. Вот так. Мне предложили помощь профессиональную, и я думаю, что воспользуюсь ей, потому что у меня есть опасения. Я хочу, чтобы вы всё это опубликовали. Чтобы показать всем людям, кого он убил. Я считаю, что он ее именно убил.

Редакция НГС приносит соболезнование родным и близким погибшей Полины.

Корреспонденты НГС пытались получить комментарии у водителя скорой и его руководства, но на момент публикации они не вышли на связь.

В июне в Новосибирске на пересечении улиц Никитина и Короленко автомобиль BMW насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. За рулем был 41-летний Ясин Гасаров. Очевидец рассказал редакции, как всё произошло. Мы также выяснили, что грозит водителю. На этой неделе уголовное дело было передано в суд.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ДТПсбил ребенкасмерть ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...