«Ее мать лежит и смотрит в одну точку»: отец 7-летней Полины, погибшей под колесами скорой, рассказал о трагедии

В Новосибирске отец сбитой насмерть 7-летней девочки побывал на месте ДТП
Трагедия на улице Трикотажной потрясла весь город — под колесами скорой помощи погибла маленькая девочка. Машина заехала на тротуар задним ходом и не заметила ребенка. Отец 7-летней Полины убежден, что у водителя не было необходимости в таком опасном маневре. Вместе с корреспондентом НГС он побывал на месте ДТП и показал, что к дому, куда ехала скорая, было несколько свободных подъездов.
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«Плакали даже полицейские»
Днем, 11 октября, 7-летняя Полина шла в музыкальную школу. Девочка двигалась по привычному маршруту, когда со спины на нее наехала скорая. Тяжелая машина повалила ребенка на асфальт и за считанные секунды переехала.
— Я узнал об этом, когда был на работе. Жена забила тревогу — не смогла дозвониться до дочери и позвонила мне. Я посмотрел по геолокации, где находится Полина. Местоположение показывало довольно точно. У нее было два телефона с собой. Один был заряжен под геопозиционирование, там установлено скрытое приложение, чтобы определять геолокацию. Второй просто для звонков. Я приехал на место... — рассказывает отец погибшей девочки.
На Трикотажной к тому моменту уже была еще одна скорая и очень много полиции.
— Автозак даже пригнали. Я понимаю зачем, чтобы разогнать людей, если они кинутся на водителя скорой. Полицейские даже плакали. Такая лужа крови была... — сбивчиво и, пытаясь не заплакать, рассказывает мужчина. — Полина ходила по этому маршруту с сентября два раза в неделю. И продвигалась самым безопасным путем до музыкальной школы — по тротуару. Ее толкнули сзади. Она ударилась лбом об асфальт. Еще неизвестно, с какой скоростью он сдавал оттуда. Потому что ребра сломаны. Водителя скорой сразу увели.
«Водитель сказал, что дворы перекопаны, и он не мог подъехать»
Сейчас Алексей пытается доказать, что заезжать на тротуар, тем более задним ходом, у водителя скорой помощи не было никакой нужды. В тот день бригада ехала на вызов по адресу: Трикотажная, 56.
— Водитель говорит, что якобы дворы перекопаны, и он не мог проехать. Лукавит. Он хотел подъехать задом к этому пандусу через тротуар. Но к дому есть целых три подъезда, — рассказывает отец погибшей Полины.
— Везде машины припаркованы очень аккуратно, любой спецтранспорт может проехать. Здесь всегда есть проход, — показывает местность Алексей. — Хоть на экстренный вызов дорога свободна, хоть на не экстренный — дорога все равно свободна.
Ни водитель, ни его родственники с семьей Полины пока не связывались.
— Сейчас век современных технологий. У любого человека есть навигатор. Мы открываем приложение даже перед тем как пойти и поехать куда-то. И 2gis довольно точно показывает все дороги и маршруты. Тем более этот водитель скорой помощи работает не один год. Не использовать навигацию, полезть на тротуар и совершить преступление... Дали человеку власть, машину с проблесковыми маячками, и он решил таким образом решить ситуацию. «Зачем я буду ездить по дворам и искать въезды/выезды? Когда могу включить маячки и заскочить на тротуар». Не знаю, на что он рассчитывал, и о чем он думал в тот момент.
Следователи уже возбудили уголовное дело на водителя скорой помощи.
— По факту ДТП в Дзержинском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Алексей, каким вы видите справедливое наказание для водителя скорой?
— На самом деле, его нет. От его наказания не зависит моя судьба. То, что его посадят, казнят, на кол посадят, что угодно сделают — для меня это ничего не меняет. Что бы с ним сейчас не сделай... Возьмут, например, люди соберутся, разорвут... А мне-то что от этого? Мне никто ребенка не вернет. И я не знаю, что буду делать, когда все это закончится.
Полина была вашим единственным ребенком?
— Да.
Как сейчас ваша жена?
— Моя жена лежит и смотрит в одну точку, в потолок. Вот так. Мне предложили помощь профессиональную, и я думаю, что воспользуюсь ей, потому что у меня есть опасения. Я хочу, чтобы вы всё это опубликовали. Чтобы показать всем людям, кого он убил. Я считаю, что он ее именно убил.
Редакция НГС приносит соболезнование родным и близким погибшей Полины.
Корреспонденты НГС пытались получить комментарии у водителя скорой и его руководства, но на момент публикации они не вышли на связь.
В июне в Новосибирске на пересечении улиц Никитина и Короленко автомобиль BMW насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. За рулем был 41-летний Ясин Гасаров. Очевидец рассказал редакции, как всё произошло. Мы также выяснили, что грозит водителю. На этой неделе уголовное дело было передано в суд.