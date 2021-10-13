«Ее мать лежит и смотрит в одну точку»: отец 7-летней Полины, погибшей под колесами скорой, рассказал о трагедии

— Я узнал об этом, когда был на работе. Жена забила тревогу — не смогла дозвониться до дочери и позвонила мне. Я посмотрел по геолокации, где находится Полина. Местоположение показывало довольно точно. У нее было два телефона с собой. Один был заряжен под геопозиционирование, там установлено скрытое приложение, чтобы определять геолокацию. Второй просто для звонков. Я приехал на место... — рассказывает отец погибшей девочки.



На Трикотажной к тому моменту уже была еще одна скорая и очень много полиции.

— Автозак даже пригнали. Я понимаю зачем, чтобы разогнать людей, если они кинутся на водителя скорой. Полицейские даже плакали. Такая лужа крови была... — сбивчиво и, пытаясь не заплакать, рассказывает мужчина. — Полина ходила по этому маршруту с сентября два раза в неделю. И продвигалась самым безопасным путем до музыкальной школы — по тротуару. Ее толкнули сзади. Она ударилась лбом об асфальт. Еще неизвестно, с какой скоростью он сдавал оттуда. Потому что ребра сломаны. Водителя скорой сразу увели.