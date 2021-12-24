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На новосибирской трассе два грузовика попали в жесткое ДТП — обломки пробили кабину КАМАЗа

На трассе был гололед

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Из-за ДТП движение на участке трассы оказалось затруднено

Из-за ДТП движение на участке трассы оказалось затруднено

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Вечером 23 декабря на трассе Р-254 в Чулымском районе по пути из Чулыма в Новосибирск столкнулись КАМАЗ и машина дорожных служб. От удара обломки второй машины пробили кабину КАМАЗа.

— Я мимо проезжал. Там организовано реверсивное движение, небольшие пробочки в обе стороны. Не знаю про жертвы, но ДТП жесткое. Столкнулись фура и машина дорожных служб. Гололед дикий, — рассказал очевидец происшествия Евгений Морев.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что, несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших:

— Сообщение о ДТП поступило в 22:24. На место выехали сотрудники полиции и ГИБДД. Пострадавших в ДТП нет.

Большегрузы довольно часто становятся участниками дорожных происшествий. В октябре на Северном проезде КАМАЗ врезался в иномарку. Три человека оказались в больнице.

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