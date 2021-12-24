На новосибирской трассе два грузовика попали в жесткое ДТП — обломки пробили кабину КАМАЗа

Вечером 23 декабря на трассе
— Я мимо проезжал. Там организовано реверсивное движение, небольшие пробочки в обе стороны. Не знаю про жертвы, но ДТП жесткое. Столкнулись фура и машина дорожных служб. Гололед дикий, — рассказал очевидец происшествия Евгений Морев.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что, несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших:
— Сообщение о ДТП поступило в 22:24. На место выехали сотрудники полиции и ГИБДД. Пострадавших в ДТП нет.
Большегрузы довольно часто становятся участниками дорожных происшествий. В октябре на Северном проезде КАМАЗ врезался в иномарку. Три человека оказались в больнице.