На Северном проезде КАМАЗ врезался в иномарку — три человека в больнице

В Новосибирске три человека пострадали в ДТП на Северном проезде
В среду, 6 октября, в Кировском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали три человека.
— Водитель 1966 года рождения, двигаясь на транспортном средстве КАМАЗ по неизвестной улице с левым поворотом на улицу Северный проезд в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, в пути следования совершил столкновение с автомобилем «Субару-Форестер» под управлением водителя 1996 года рождения, который двигался по улице Северный проезд со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону Северное шоссе, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
В результате пострадали три человека, которые находились в иномарке. По предварительным данным, у водителя перелом руки и черепно-мозговая травма, у одного из пассажиров подозрение на перелом позвоночника, у второго — перелом ноги.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Вчера поздно вечером в Первомайском районе фургон сбил мужчину — пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.