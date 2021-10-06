На Северном проезде КАМАЗ врезался в иномарку — три человека в больнице

В среду, 6 октября, в Кировском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали три человека.

— Водитель 1966 года рождения, двигаясь на транспортном средстве КАМАЗ по неизвестной улице с левым поворотом на улицу Северный проезд в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, в пути следования совершил столкновение с автомобилем «Субару-Форестер» под управлением водителя 1996 года рождения, который двигался по улице Северный проезд со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону Северное шоссе, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.