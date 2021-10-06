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На Северном проезде КАМАЗ врезался в иномарку — три человека в больнице

На месте работает экипаж ДПС

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В КАМАЗе пострадавших нет

В КАМАЗе пострадавших нет

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В Новосибирске три человека пострадали в ДТП на Северном проезде

В среду, 6 октября, в Кировском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали три человека.

— Водитель 1966 года рождения, двигаясь на транспортном средстве КАМАЗ по неизвестной улице с левым поворотом на улицу Северный проезд в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, в пути следования совершил столкновение с автомобилем «Субару-Форестер» под управлением водителя 1996 года рождения, который двигался по улице Северный проезд со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону Северное шоссе, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

В результате пострадали три человека, которые находились в иномарке. По предварительным данным, у водителя перелом руки и черепно-мозговая травма, у одного из пассажиров подозрение на перелом позвоночника, у второго — перелом ноги.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Вчера поздно вечером в Первомайском районе фургон сбил мужчину — пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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ДТПаварияГИБДД в Новосибирске
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