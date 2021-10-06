В Первомайском районе фургон сбил мужчину — он в тяжелом состоянии

Сегодня вечером на пешеходном переходе в Первомайском районе Новосибирска фургон сбил пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы. ДТП случилось в районе остановки «Переходной мост» на Первомайской улице.
— Около 22:30 на территории Первомайского района водитель 1982 года рождения на автомобиле Hino двигался по улице Первомайской со стороны поселка Барышево в сторону Бердского шоссе и у дома
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД.
Вчера вечером, 4 октября, на Немировича-Данченко пешехода сбили насмерть, а водитель скрылся с места ДТП. А поздним вечером 30 сентября водитель без прав насмерть сбил пешехода на Магистральной.