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Тема дняСтранная стрельба на Горском (видео)
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В Первомайском районе фургон сбил мужчину — он в тяжелом состоянии

ДТП произошло в темное время суток

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Пострадавший пешеход вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода

Пострадавший пешеход вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода

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Сегодня вечером на пешеходном переходе в Первомайском районе Новосибирска фургон сбил пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы. ДТП случилось в районе остановки «Переходной мост» на Первомайской улице.

— Около 22:30 на территории Первомайского района водитель 1982 года рождения на автомобиле Hino двигался по улице Первомайской со стороны поселка Барышево в сторону Бердского шоссе и у дома № 100 на Первомайской улице совершил наезд на неустановленного мужчину 30–40 лет, который вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД.

Вчера вечером, 4 октября, на Немировича-Данченко пешехода сбили насмерть, а водитель скрылся с места ДТП. А поздним вечером 30 сентября водитель без прав насмерть сбил пешехода на Магистральной.

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Первомайский районнасмерть сбили мужчину
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