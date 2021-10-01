Водитель без прав насмерть сбил пешехода на Магистральной

Поздно вечером в четверг, 30 сентября, под Новосибирском в поселке Садовый мужчина погиб под колесами иномарки. Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
— В 22:37 водитель 2003 года рождения (водительского удостоверения не имеет) двигался по улице Магистральной со стороны улицы Солидарности в сторону Пашинского шоссе. В пути следования у дома 3 по улице Магистральной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 1967 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии. На месте работает оперативная группа.
Этим же вечером на Одоевского женщина попала под колеса двух машин — от полученных травм она погибла на месте.