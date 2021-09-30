В Новосибирске женщину сбили два автомобиля — она погибла на месте

Вечером в четверг, 30 сентября, в Первомайском районе Новосибирска на улице Одоевского женщина-пешеход погибла, когда переходила дорогу.
— На Одоевского около остановки «Школа» произошло ДТП. Очевидцы сообщают о наезде на пешехода с летальным исходом, — такая информация появилась в группе «Моя Первомайка».
Как сообщил один из водителей, который проезжал мимо, погибший человек переходил дорогу не по пешеходному переходу.
— Человек переходил вне зоны пешеходного перехода, регулируемый пешеходный переход совсем недалеко, чтоб перейти дорогу безопасно, — пояснил он.
В Госавтоинспекции Новосибирска информацию подтвердили.
— В 19.35 водитель 1966 года рождения на автомобиле "Лексус" двигался по улице Одоевского со стороны улицы Вересаева в сторону улицы Твардовского, у дома 14 по улице Одоевского совершил наезд на женщину 1964 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После чего женщина попала под колеса встречного автомобиля "Рено" под управлением водителя 1986 года рождения, — сообщили в ведомстве.
На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сегодня утром в Ленинском районе водитель самогруза сбил женщину на глазах у двухлетней дочки.