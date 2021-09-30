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Водитель самогруза сбил насмерть женщину на глазах у 2-летней девочки

Ребенок доставлен в больницу с переломом руки

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Трагедия произошла на улице Восточный поселок у дома 18а

Трагедия произошла на улице Восточный поселок у дома 18а

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В Новосибирске водитель самогруза сбил насмерть 31-летнюю женщину

Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска на улице Восточный поселок самогруз сбил женщину с маленьким ребенком, которые шли по тротуару. Женщина от полученных травм скончалась.

— В 08:30 водитель 1980 года рождения двигался по тротуару на автомобиле Isuzu и у дома № 18a на улице Восточный поселок совершил наезд на женщину и ребенка, которые двигались по тротуару, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

В результате данного ДТП 31-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. 2-летняя девочка доставлена в больницу с переломом руки.

В начале сентября в Новосибирской области в селе Толмачево водитель иномарки насмерть сбил 1,5-годовалую девочку. Ребенок самостоятельно вышел во двор дома.

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гибельсмерть
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