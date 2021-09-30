В Новосибирске водитель самогруза сбил насмерть 31-летнюю женщину
Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска на улице Восточный поселок самогруз сбил женщину с маленьким ребенком, которые шли по тротуару. Женщина от полученных травм скончалась.
— В 08:30 водитель 1980 года рождения двигался по тротуару на автомобиле Isuzu и у дома
В результате данного ДТП 31-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. 2-летняя девочка доставлена в больницу с переломом руки.
В начале сентября в Новосибирской области в селе Толмачево водитель иномарки насмерть сбил 1,5-годовалую девочку. Ребенок самостоятельно вышел во двор дома.