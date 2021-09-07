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В Новосибирской области водитель иномарки насмерть сбил 1,5-годовалую девочку

Ребенок самостоятельно вышел во двор дома

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Обстоятельства происшествия уточняются

Обстоятельства происшествия уточняются

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Днем во вторник, 7 сентября, в Новосибирской области в селе Толмачево произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полиции пояснили, что 22-летний водитель автомобиля Opel Astra в 15 часов 10 минут двигался задним ходом у дома по улице Советской и совершил наезд на 1,5-годовалую девочку. Ребенок самостоятельно вышел со двора частного дома и подошел к машине в момент ее движения.

В ведомстве уточнили, что девочка скончалась от полученных травм.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в полиции.

Вечером 8 июля в Академгородке водитель насмерть сбил мальчика на пешеходном переходе.

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ДТПТолмачёвонасмерть сбили ребенка
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