В Новосибирской области водитель иномарки насмерть сбил 1,5-годовалую девочку

Днем во вторник, 7 сентября, в Новосибирской области в селе Толмачево произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В полиции пояснили, что 22-летний водитель автомобиля Opel Astra в 15 часов 10 минут двигался задним ходом у дома по улице Советской и совершил наезд на 1,5-годовалую девочку. Ребенок самостоятельно вышел со двора частного дома и подошел к машине в момент ее движения.
В ведомстве уточнили, что девочка скончалась от полученных травм.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в полиции.
Вечером 8 июля в Академгородке водитель насмерть сбил мальчика на пешеходном переходе.