В больнице скончался мужчина, которого сбил водитель на машине с логотипом Uber на Челюскинцев

В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, которого 30 января днем сбил водитель на машине с логотипом Uber. За рулем Kia Rio, которая выехала на тротуар, был 23-летний водитель.
— В 15:40 водитель 1968 года рождения на автомобиле Kia Rio двигался по улице Челюскинцев, со стороны улицы Ленина в сторону улицы Нарымской, с левым поворотом для разворота в обратном направлении, и у дома 14/2 по улице Челюскинцев совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением водителя 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
После столкновения Kia Rio с логотипом Uber наехала на мужчину, который стоял на пешеходном переходе. От полученных травм пешеход скончался в больнице. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе Uber на запрос НГС также сообщили, что они уточняют информацию.
Сегодня, 30 января, пьяная девушка на Mitsubishi вылетела на тротуар и сбила двух школьниц в Ленинском районе.