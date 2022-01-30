В больнице скончался мужчина, которого сбил водитель на машине с логотипом Uber на Челюскинцев

В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, которого 30 января днем сбил водитель на машине с логотипом Uber. За рулем Kia Rio, которая выехала на тротуар, был 23-летний водитель.

— В 15:40 водитель 1968 года рождения на автомобиле Kia Rio двигался по улице Челюскинцев, со стороны улицы Ленина в сторону улицы Нарымской, с левым поворотом для разворота в обратном направлении, и у дома 14/2 по улице Челюскинцев совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением водителя 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.