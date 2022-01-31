Маршрутка столкнулась с микроавтобусом на Вокзальной магистрали. Очевидцы сообщают о пострадавших

Вечером в понедельник, 31 января, на пересечении вокзальной магистрали и проспекта Димитрова произошла авария с участием нескольких автомобилей.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», у микроавтобуса «Тойота-Хайс» в результате столкновения оторвало одну из пассажирских дверей.
Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 20:07.
— Столкновение нескольких машин, в том числе и маршрутки
В группе пропаганды ГИБДД на момент публикации не ответили об обстоятельствах данной аварии.
На прошлой неделе в массовом ДТП на трассе погибла 36-летняя девушка.