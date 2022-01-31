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Маршрутка столкнулась с микроавтобусом на Вокзальной магистрали. Очевидцы сообщают о пострадавших

У одной из машин оторвало дверь

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Авария произошла вечером

Авария произошла вечером

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Вечером в понедельник, 31 января, на пересечении вокзальной магистрали и проспекта Димитрова произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», у микроавтобуса «Тойота-Хайс» в результате столкновения оторвало одну из пассажирских дверей.

Очевидцы говорят, что в маршрутке находились люди

Очевидцы говорят, что в маршрутке находились люди

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Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 20:07.

— Столкновение нескольких машин, в том числе и маршрутки № 45. Очевидица сообщает о четырех пострадавших пассажирах, — говорится в сообщении.

Как сообщает наш фотокорреспондент, микроавтобус перевозил кабинный экипаж аэропорта Толмачево

Как сообщает наш фотокорреспондент, микроавтобус перевозил кабинный экипаж аэропорта Толмачево

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В группе пропаганды ГИБДД на момент публикации не ответили об обстоятельствах данной аварии.

Автомобили получили серьезные повреждения

Автомобили получили серьезные повреждения

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Сейчас их уже оттащили с дороги

Сейчас их уже оттащили с дороги

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У микроавтобуса оторвало дверь

У микроавтобуса оторвало дверь

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Пока в ГИБДД происшествие не прокомментировали

Пока в ГИБДД происшествие не прокомментировали

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На прошлой неделе в массовом ДТП на трассе погибла 36-летняя девушка.

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