Сорок телят сгорели в пожаре на ферме в Новосибирской области

Ферма с телятами и свиньями сгорела в Новосибирской области. Сообщение о пожаре поступило сегодня,
— На момент прибытия пожарных более 1500 квадратных метров было охвачено огнем, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Открытым огнем горела крыша здания по всей площади, произошло обрушение кровли. В течение часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Еще час потребовался на проливку и разбор обгоревших конструкций.
В огне погиб домашний скот — 40 голов телят и 2 свиньи, а также полностью уничтожена крыша.
На днях полиция Алтайского края возбудила уголовное дело из-за убийства 53 лошадей. В МВД