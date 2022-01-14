14 января пятница
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 3/10
usd 74.57
eur 85.46
Тема дняСорок телят сгорело на ферме
Все новости
Все новости

Сорок телят сгорели в пожаре на ферме в Новосибирской области

Из людей никто не пострадал

2 611
16Обсудить

Поделиться

В огне погиб домашний скот — 40 голов телят и 2 свиньи

В огне погиб домашний скот — 40 голов телят и 2 свиньи

Поделиться

Ферма с телятами и свиньями сгорела в Новосибирской области. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 14 января, около двух часов ночи. Вспыхнула ферма за селом Большеникольск Чулымского района Новосибирской области.

— На момент прибытия пожарных более 1500 квадратных метров было охвачено огнем, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Открытым огнем горела крыша здания по всей площади, произошло обрушение кровли. В течение часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Еще час потребовался на проливку и разбор обгоревших конструкций.


В огне погиб домашний скот — 40 голов телят и 2 свиньи, а также полностью уничтожена крыша.

Огонь полностью уничтожил крышу

Огонь полностью уничтожил крышу

Поделиться

На днях полиция Алтайского края возбудила уголовное дело из-за убийства 53 лошадей. В МВД 9 января обратился житель села Алексеевка с сообщением, что кто-то убил полсотни его лошадей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

Новосибирская областьпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter