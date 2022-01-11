Были на свободном выгуле: неизвестные на Алтае расстреляли полсотни лошадей

Полиция Алтайского края возбудила уголовное дело из-за убийства 53 лошадей. В МВД 9 января обратился житель села Алексеевка с сообщением, что кто-то убил полсотни его лошадей.



— С 1 по 8 января 2022 года на территории Петропавловского района Алтайского края в 5 километрах от села Камышенка произошел отстрел 53 лошадей, находящихся на свободном выгуле, — сообщили в прокуратуре Алтайского края.

В МВД уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

