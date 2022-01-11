Были на свободном выгуле: неизвестные на Алтае расстреляли полсотни лошадей

Полиция Алтайского края возбудила уголовное дело из-за убийства 53 лошадей. В МВД 9 января обратился житель села Алексеевка с сообщением, что кто-то убил полсотни его лошадей.
— С 1 по 8 января 2022 года на территории Петропавловского района Алтайского края в 5 километрах от села Камышенка произошел отстрел 53 лошадей, находящихся на свободном выгуле, — сообщили в прокуратуре Алтайского края.
В МВД уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
— В настоящее время сотрудники полиции Петропавловского района Алтайского края устанавливают обстоятельства гибели животных. Сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, назначены все необходимые экспертизы и исследования, — рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
По данным «КонсультантПлюс», в случае, если злоумышленника найдут, то по этой статье ему грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Как сообщил владелец лошадей Николай Дроков «Комсомольской правде — Барнаул», сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей. У него осталось еще 15 лошадей.
— Мы проверяли их 2–3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку под сердце, — рассказал владелец лошадей изданию «КП — Барнаул».
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