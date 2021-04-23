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На границе Кировского района поднялся огромный столб дыма — объясняем, что произошло

На месте работает МЧС

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Пожарные дежурят возле дач, чтобы огонь не перекинулся на них

Пожарные дежурят возле дач, чтобы огонь не перекинулся на них

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Столб белого дыма поднялся на окраине района в Новосибирске

Вечером в пятницу, 23 апреля, в Новосибирске на окраине Кировского района над полем поднялся столб белого дыма. Об этом сообщили местные жители.

— Что-то сильно горит в Кировском районе, виден дым, — написала в редакцию НГС читательница.

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали ситуацию, пояснив, что на месте работают пожарные.

— В 18:33 поступило сообщение о возгорании травы в поле в Кировском районе. Одна группа пожарно-спасательных подразделений реагирует на ликвидацию ландшафтного пожара, вторая группа стоит на дежурстве около ближайших садово-дачных обществ на случай ухудшения обстановки. В настоящий момент угрозы постройкам нет, — сообщили в ведомстве.

Ранее спасатели предупреждали о повышенной пожароопасности в регионе, связанной с погодными условиями, и просили жителей соблюдать правила безопасности.

Уже завтра в Новосибирске установится теплая и ясная погода до +15 градусов.

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МЧСпожарстолб дыма
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