«Новосибирцы будут вознаграждены за терпение»: в городе потеплеет до +15 градусов

В Новосибирске на выходных установится теплая и ясная погода
Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на выходные. Ближайшие дни выдадутся теплыми, а воздух на юге Сибири может прогреться до
— Новосибирцы будут вознаграждены за терпение, что пережили холодную погоду прошедшей рабочей недели, и в выходные дни у нас ожидается улучшение погодных условий в плане роста температуры воздуха. Это связано с тем, что северо-восточные процессы, которые поступают к нам, ветры, которые приносят воздух с районов побережья Карского моря, с севера Западной Сибири, — они постепенно будут меняться на юго-восточные, юго-западные, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
В субботу, 24 апреля, будет небольшая облачность, без осадков. Ночью ожидается
В воскресенье, 25 апреля, в Новосибирске без осадков. Ночью всё те же
Волна тепла не отступит и в начале недели — в понедельник, 26 апреля, в городе без осадков. В ночные часы
— В начале недели будет удерживаться теплая погода, будут преобладать западные ветры, и на южные районы Сибири начнет активно поступать воздух с европейской части России, с северного Урала, поэтому температуры в ночные часы станут положительные. А дневные температуры, особенно по южной и юго-западной части региона, повысятся до
В конце прошлой недели была по-настоящему весенняя погода, тогда воздух прогрелся до +18 градусов. Посмотрите на 15 жарких кадров с улиц города в этот день.