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Тема дняИстории сибиряков, переехавших на юг

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«Новосибирцы будут вознаграждены за терпение»: в городе потеплеет до +15 градусов

Рассказываем, когда ждать тепла

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Уже в эти выходные новосибирцы смогут переодеться в одежду <nobr class="_">полегче —</nobr> синоптики прогнозируют волну тепла

Уже в эти выходные новосибирцы смогут переодеться в одежду полегче — синоптики прогнозируют волну тепла

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В Новосибирске на выходных установится теплая и ясная погода

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на выходные. Ближайшие дни выдадутся теплыми, а воздух на юге Сибири может прогреться до +24 градусов.


— Новосибирцы будут вознаграждены за терпение, что пережили холодную погоду прошедшей рабочей недели, и в выходные дни у нас ожидается улучшение погодных условий в плане роста температуры воздуха. Это связано с тем, что северо-восточные процессы, которые поступают к нам, ветры, которые приносят воздух с районов побережья Карского моря, с севера Западной Сибири, — они постепенно будут меняться на юго-восточные, юго-западные, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В субботу, 24 апреля, будет небольшая облачность, без осадков. Ночью ожидается 0... -2 градуса. Днем +9... +11 градусов. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В воскресенье, 25 апреля, в Новосибирске без осадков. Ночью всё те же 0... -2 градуса. Днем +10... +12 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

Волна тепла не отступит и в начале недели — в понедельник, 26 апреля, в городе без осадков. В ночные часы 0... +2 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +13... +15 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

— В начале недели будет удерживаться теплая погода, будут преобладать западные ветры, и на южные районы Сибири начнет активно поступать воздух с европейской части России, с северного Урала, поэтому температуры в ночные часы станут положительные. А дневные температуры, особенно по южной и юго-западной части региона, повысятся до +23... +24 градусов, — добавила синоптик.

В конце прошлой недели была по-настоящему весенняя погода, тогда воздух прогрелся до +18 градусов. Посмотрите на 15 жарких кадров с улиц города в этот день.

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Новосибирскпотеплениепрогноз погоды
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