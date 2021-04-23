«Новосибирцы будут вознаграждены за терпение»: в городе потеплеет до +15 градусов

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на выходные. Ближайшие дни выдадутся теплыми, а воздух на юге Сибири может прогреться до +24 градусов .





— Новосибирцы будут вознаграждены за терпение, что пережили холодную погоду прошедшей рабочей недели, и в выходные дни у нас ожидается улучшение погодных условий в плане роста температуры воздуха. Это связано с тем, что северо-восточные процессы, которые поступают к нам, ветры, которые приносят воздух с районов побережья Карского моря, с севера Западной Сибири, — они постепенно будут меняться на юго-восточные, юго-западные, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.