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На стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске опрокинулся кран

Водителя крана отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга

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Сейчас в происшествии разбирается Следственный комитет

Сейчас в происшествии разбирается Следственный комитет

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В Новосибирске на стройке четвертого моста опрокинулся кран — пострадал его водитель. Инцидент произошел 15 апреля в 21:10.

— На стройплощадке моста через реку Обь в полутора километрах от дома № 1 на улице Стартовой при проведении строительных работ, по предварительной информации, произошло разрушение металлоконструкций стрелы гусеничного крана. Произошло опрокидывание крана, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Материалы проверки полиция передала в Следственный комитет. В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что проводят доследственную проверку происшествия.

Как рассказала главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, ушиб мягких тканей головы получил водитель крана. Его доставили в больницу также с подозрением на сотрясение головного мозга.

НГС отправил запросы в компанию ВИС, которая строит четвертый мост, и в Министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО.

В конце марта в Новосибирске начали надвигать пролетные строения четвертого моста. Тогда же стало известно, что его цена выросла на 6,5 млрд рублей. Мы изучили, из чего складывается цена нового моста и как дорожали другие знаковые мосты. Стоимость самого грандиозного взлетела в 9,5 раза.

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кранчетвертый мост
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