На стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске опрокинулся кран

В Новосибирске на стройке четвертого моста опрокинулся кран — пострадал его водитель. Инцидент произошел
— На стройплощадке моста через реку Обь в полутора километрах от дома
Материалы проверки полиция передала в Следственный комитет. В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что проводят доследственную проверку происшествия.
Как рассказала главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, ушиб мягких тканей головы получил водитель крана. Его доставили в больницу также с подозрением на сотрясение головного мозга.
НГС отправил запросы в компанию ВИС, которая строит четвертый мост, и в Министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО.
В конце марта в Новосибирске начали надвигать пролетные строения четвертого моста. Тогда же стало известно, что его цена выросла на