«Просто в упор расстрелял»: попавший под обстрел таксист рассказал, почему решил простить обидчика

Водитель «Яндекс.Такси», попавший этой ночью под обстрел, уже простил обидчика и даже готов забрать заявление. По словам Евгения (так зовут пострадавшего водителя), пассажир возместил ему убытки в полном объеме.
— Мы с ним связались, он мне возместил всё в полном объеме. Я даже готов забрать заявление, — сообщил таксист НГС.
По его словам, такое за полгода работы таксистом произошло с ним впервые. Несмотря на полученную травму (пуля угодила в мизинец), он не собирается бросать работу.
Инцидент произошел в пятом часу утра. Водитель к тому времени был за рулем девять часов и даже не запомнил лица стрелявшего, а только подъезд, в котором он скрылся. Там в одной из квартир его и задержали полицейские.
— Просто в упор расстрелял. Я взял пассажира с МЖК до
В полиции уточнили, что сейчас идет проверка, решение о возбуждении дела или об отказе будет принято по ее результатам.
В декабре четверо молодых людей жестоко избили женщину-таксиста на Первомайке, которая остановилась, чтобы купить сигареты. Она получила серьезные травмы.
В ноябре водитель «Яндекс.Такси» врезался в стену дома на Блюхера. Позже он объяснил, что это произошло из-за нечищеной дороги и образовавшейся колеи. В октябре водитель той же службы такси сбил женщину и покинул место аварии.