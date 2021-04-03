«Просто в упор расстрелял»: попавший под обстрел таксист рассказал, почему решил простить обидчика

Водитель «Яндекс.Такси», попавший этой ночью под обстрел, уже простил обидчика и даже готов забрать заявление. По словам Евгения (так зовут пострадавшего водителя), пассажир возместил ему убытки в полном объеме.



— Мы с ним связались, он мне возместил всё в полном объеме. Я даже готов забрать заявление, — сообщил таксист НГС.

По его словам, такое за полгода работы таксистом произошло с ним впервые. Несмотря на полученную травму (пуля угодила в мизинец), он не собирается бросать работу.

Инцидент произошел в пятом часу утра. Водитель к тому времени был за рулем девять часов и даже не запомнил лица стрелявшего, а только подъезд, в котором он скрылся. Там в одной из квартир его и задержали полицейские.