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«Просто в упор расстрелял»: попавший под обстрел таксист рассказал, почему решил простить обидчика

Мужчина получил травму руки, в машине разбито стекло и помята дверь

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Водитель снял на видео последствия обстрела

Водитель снял на видео последствия обстрела

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Водитель «Яндекс.Такси», попавший этой ночью под обстрел, уже простил обидчика и даже готов забрать заявление. По словам Евгения (так зовут пострадавшего водителя), пассажир возместил ему убытки в полном объеме.

— Мы с ним связались, он мне возместил всё в полном объеме. Я даже готов забрать заявление, — сообщил таксист НГС.

По его словам, такое за полгода работы таксистом произошло с ним впервые. Несмотря на полученную травму (пуля угодила в мизинец), он не собирается бросать работу.

Инцидент произошел в пятом часу утра. Водитель к тому времени был за рулем девять часов и даже не запомнил лица стрелявшего, а только подъезд, в котором он скрылся. Там в одной из квартир его и задержали полицейские.

— Просто в упор расстрелял. Я взял пассажира с МЖК до Трикотажной, 39а. Никакого конфликта не было — даже не разговаривали всю дорогу. Вышел — достал ствол и расстрелял мне всю машину. Сначала в упор, в меня, руку задел, стекло всё расхлестал, — рассказывал сразу после инцидента потерпевший.

В полиции уточнили, что сейчас идет проверка, решение о возбуждении дела или об отказе будет принято по ее результатам.

В декабре четверо молодых людей жестоко избили женщину-таксиста на Первомайке, которая остановилась, чтобы купить сигареты. Она получила серьезные травмы.

В ноябре водитель «Яндекс.Такси» врезался в стену дома на Блюхера. Позже он объяснил, что это произошло из-за нечищеной дороги и образовавшейся колеи. В октябре водитель той же службы такси сбил женщину и покинул место аварии.

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«Яндекс.Такси»водитель «Яндекс.Такси»стрельба
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