В Новосибирске мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль такси

Мужчина обстрелял автомобиль такси в Новосибирске
Сегодня ночью в Дзержинском районе пассажир такси вышел и обстрелял автомобиль такси из пневматического пистолета.
По словам пострадавшего, он забрал мужчину и девушку с МЖК и довез их до дома по адресу
«Он [мужчина] вышел из машины, достал пистолет. Мне в это время пришел следующий заказ. Я смотрел в навигатор и так далее. Слышу в это время хлопок, но не обратил внимания. Потом поворачиваю голову, а они у подъезда и оттуда, заходя в подъезд, он расстреливает мою машину. Попадает в меня, в машину», — сообщается в сообществе «ЧП-Новосибирск».
Водитель сообщил, что получил травму руки.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.
— Сегодня в 04:40 в полицию поступило сообщение от водителя такси о том, что у дома по улице Трикотажной пассажир, выйдя из его автомобиля, несколько раз выстрелил в сторону машины из пневматического пистолета. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции, экипажи ППС. Личность гражданина была установлена. В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был задержан и доставлен в отдел полиции, — рассказали в ведомстве.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.