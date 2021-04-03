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В Новосибирске мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль такси

Подозреваемого задержали

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Подозреваемого доставили в полицию

Подозреваемого доставили в полицию

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Мужчина обстрелял автомобиль такси в Новосибирске

Сегодня ночью в Дзержинском районе пассажир такси вышел и обстрелял автомобиль такси из пневматического пистолета.

По словам пострадавшего, он забрал мужчину и девушку с МЖК и довез их до дома по адресу Трикотажная, 39а. В пути они не разговаривали. Водитель высадил их около подъезда и собрался ехать на следующий вызов.

«Он [мужчина] вышел из машины, достал пистолет. Мне в это время пришел следующий заказ. Я смотрел в навигатор и так далее. Слышу в это время хлопок, но не обратил внимания. Потом поворачиваю голову, а они у подъезда и оттуда, заходя в подъезд, он расстреливает мою машину. Попадает в меня, в машину», — сообщается в сообществе «ЧП-Новосибирск».

Водитель сообщил, что получил травму руки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.

— Сегодня в 04:40 в полицию поступило сообщение от водителя такси о том, что у дома по улице Трикотажной пассажир, выйдя из его автомобиля, несколько раз выстрелил в сторону машины из пневматического пистолета. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции, экипажи ППС. Личность гражданина была установлена. В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был задержан и доставлен в отдел полиции, — рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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МВДстрельбатакси
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