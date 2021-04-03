В Новосибирске мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль такси

Сегодня ночью в Дзержинском районе пассажир такси вышел и обстрелял автомобиль такси из пневматического пистолета.

По словам пострадавшего, он забрал мужчину и девушку с МЖК и довез их до дома по адресу Трикотажная, 39а . В пути они не разговаривали. Водитель высадил их около подъезда и собрался ехать на следующий вызов.

«Он [мужчина] вышел из машины, достал пистолет. Мне в это время пришел следующий заказ. Я смотрел в навигатор и так далее. Слышу в это время хлопок, но не обратил внимания. Потом поворачиваю голову, а они у подъезда и оттуда, заходя в подъезд, он расстреливает мою машину. Попадает в меня, в машину», — сообщается в сообществе «ЧП-Новосибирск».