Новосибирцы устроили «стрельбу» фейерверками по дороге в сторону Академгородка

В Новосибирске три человека запустили фейерверки из машин во время поездки на новосибирской трассе — этот момент они сняли на видео для своих блогов.
— Дело в том что, я развивающийся блогер и снимаю интересные ролики. 1 января на 2 совершенно спонтанно мы решили снять ролик и немного развлечься — взяли пару фейерверков. Хотели делать это вообще в центре города, но проехались и там было слишком много народу, да и было немного опасно, поэтому пришлось ехать за город, — объяснил в переписке с корреспондентом автор ролика блогер Марк Брауэр.
В конце ролика стоит подпись «2021 держись, мы взлетаем». По словам блогера, ролик записывали по пути в сторону Академгородка. В поездке с фейерверками участвовало три человека. Фейерверки запускали одновременно, чтобы огни встретились в воздухе.
— Ничего противоправного вроде не совершили. Пиротехнику выкинули в помойку, трасса была пустая, — объяснил он.
В ночь на 3 января на Воскресной улице в Новосибирске фейерверк попал в жилой дом — обошлось без жертв.