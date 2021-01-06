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Новосибирцы устроили «стрельбу» фейерверками по дороге в сторону Академгородка

Начинающие блогеры объяснили это желанием снять интересный ролик

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«Перестрелку» фейерверками устроили в ночь с 1 на 2 янавря на выезде из города в сторону Академгородка

«Перестрелку» фейерверками устроили в ночь с 1 на 2 янавря на выезде из города в сторону Академгородка

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В Новосибирске три человека запустили фейерверки из машин во время поездки на новосибирской трассе — этот момент они сняли на видео для своих блогов.

— Дело в том что, я развивающийся блогер и снимаю интересные ролики. 1 января на 2 совершенно спонтанно мы решили снять ролик и немного развлечься — взяли пару фейерверков. Хотели делать это вообще в центре города, но проехались и там было слишком много народу, да и было немного опасно, поэтому пришлось ехать за город, — объяснил в переписке с корреспондентом автор ролика блогер Марк Брауэр.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В конце ролика стоит подпись «2021 держись, мы взлетаем». По словам блогера, ролик записывали по пути в сторону Академгородка. В поездке с фейерверками участвовало три человека. Фейерверки запускали одновременно, чтобы огни встретились в воздухе.

Ничего противоправного вроде не совершили. Пиротехнику выкинули в помойку, трасса была пустая, — объяснил он.

В ночь на 3 января на Воскресной улице в Новосибирске фейерверк попал в жилой дом — обошлось без жертв.

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пиротехникафейерверк
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