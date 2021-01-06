Новосибирцы устроили «стрельбу» фейерверками по дороге в сторону Академгородка

В Новосибирске три человека запустили фейерверки из машин во время поездки на новосибирской трассе — этот момент они сняли на видео для своих блогов.

— Дело в том что, я развивающийся блогер и снимаю интересные ролики. 1 января на 2 совершенно спонтанно мы решили снять ролик и немного развлечься — взяли пару фейерверков. Хотели делать это вообще в центре города, но проехались и там было слишком много народу, да и было немного опасно, поэтому пришлось ехать за город, — объяснил в переписке с корреспондентом автор ролика блогер Марк Брауэр.