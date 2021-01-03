Новосибирцы запустили фейерверк в жилой дом

В ночь на 3 января на Воскресной улице в Новосибирске фейерверк попал в жилой дом. На кадрах, которые сняли очевидцы, слышно, как кто-то произносит: «Балкон сейчас взорвется!»

Очевидец, который присутствовал при запуске, сообщил, что всё закончилось хорошо и обошлось без жертв.

В службе «112» НГС пояснили, что подобные случаи происходят постоянно. В теории это может быть опасно, если балкон открыт и на нем хранятся легковоспламеняющиеся вещества. Как это было на Немировича-Данченко несколькими днями ранее — смотрите здесь.