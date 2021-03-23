«Делаю ради хайп-контента»: новосибирец, устроивший стрельбу на Ленина, объяснил свой поступок

Житель Новосибирска выложил в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором черные «жигули» едут по Красному проспекту мимо площади Ленина, а водитель выпускает автоматную очередь из окна.

— У меня такой контент. Ради подписчиков. Им нравится, я делаю. А он [автомат] холостой, он никакой угрозы окружающим не представляет. Можно сказать, я инстаграмом и живу. Делаю ради всего этого хайп-контента, — рассказал корреспонденту НГС автор ролика, представившийся Василием.

Он объяснил, что собирается разыграть эти «жигули» в конкурсе среди подписчиков своего аккаунта, а в случае, если победитель откажется от автомобиля, подожжет его на площади Ленина.