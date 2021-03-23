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«Делаю ради хайп-контента»: новосибирец, устроивший стрельбу на Ленина, объяснил свой поступок

Он утверждает, что патроны были холостые

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Инцидент произошел ночью

Инцидент произошел ночью

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Житель Новосибирска стрелял из машины на площади Ленина

Житель Новосибирска выложил в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором черные «жигули» едут по Красному проспекту мимо площади Ленина, а водитель выпускает автоматную очередь из окна.

— У меня такой контент. Ради подписчиков. Им нравится, я делаю. А он [автомат] холостой, он никакой угрозы окружающим не представляет. Можно сказать, я инстаграмом и живу. Делаю ради всего этого хайп-контента, — рассказал корреспонденту НГС автор ролика, представившийся Василием.

Он объяснил, что собирается разыграть эти «жигули» в конкурсе среди подписчиков своего аккаунта, а в случае, если победитель откажется от автомобиля, подожжет его на площади Ленина.

— Это конкурсная машина. Я хотел бы сегодня сделать стоп конкурса, но, так как сейчас очень сильно информация распространилась, я думаю, перенесу, чтобы к людям, на которых я подписан, пришли подписчики. Если подписчик, который выиграет машину, от нее откажется, конечно, я ее сожгу ради видеоконтента, — пояснил он.

Мужчина рассказал, что в автомобиле находился другой человек, он же занимался видеосъемкой. На вопрос, не боится ли Василий того, что в данный момент его разыскивает полиция, он сообщил, что ничего плохого не делал.

— Полиция лучше пускай другим делом занимается. По десять машин в ночь угоняют. Они лучше пускай их ищут, чем ребят, которые ничего не делают такого сверхъестественного, что прям надо найти. Ну пускай ищут. Я им могу подсказки давать иногда, — добавил мужчина.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас по факту стрельбы организована проверка. Устанавливается личность граждан, находившихся в автомобиле.

В начале января новосибирцы устроили стрельбу фейерверками из машин по дороге к Академгородку.

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площадь Ленинастрельба
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