6-летняя девочка попала в больницу с травмами головы после ДТП в Первомайском районе

6-летняя девочка получила травмы головы в ДТП в Первомайском районе
Вечером во вторник, 23 декабря, 6-летний ребенок пострадал в ДТП в Первомайском районе.
Авария произошла около 18:35. Водитель 1984 года рождения ехал на автомобиле Nissan X-Trail по улице Первомайской со стороны села Барышево в сторону улицы Эйхе. Напротив дома по адресу Первомайская, 106 он, разворачиваясь в обратном направлении, столкнулся с автомобилем Hyundai ix35 под управлением водителя 1969 года рождения, который ехал попутно.
— В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Ниссан», девочка 2014 года рождения. Ее с предварительным диагнозом «ушибы мягкой части головы и височной области» доставили в лечебное учреждение, — рассказала инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева.
На прошлой неделе водитель наехал на людей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на Серебренниковской — в результате наезда 6-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.