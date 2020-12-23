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6-летняя девочка попала в больницу с травмами головы после ДТП в Первомайском районе

Один автомобиль разворачивался в обратном направлении и столкнулся с другим

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Две легковушки столкнулись на улице Первомайской

Две легковушки столкнулись на улице Первомайской

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6-летняя девочка получила травмы головы в ДТП в Первомайском районе

Вечером во вторник, 23 декабря, 6-летний ребенок пострадал в ДТП в Первомайском районе.

Авария произошла около 18:35. Водитель 1984 года рождения ехал на автомобиле Nissan X-Trail по улице Первомайской со стороны села Барышево в сторону улицы Эйхе. Напротив дома по адресу Первомайская, 106 он, разворачиваясь в обратном направлении, столкнулся с автомобилем Hyundai ix35 под управлением водителя 1969 года рождения, который ехал попутно.

— В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Ниссан», девочка 2014 года рождения. Ее с предварительным диагнозом «ушибы мягкой части головы и височной области» доставили в лечебное учреждение, — рассказала инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева.

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На прошлой неделе водитель наехал на людей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на Серебренниковской — в результате наезда 6-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

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ДТППервомайский районпострадал ребенок
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