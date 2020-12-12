В центре Новосибирска водитель наехал на пешеходов — пострадал 6-летний мальчик

В центре Новосибирска водитель наехал на 6-летнего ребенка
Сегодня, 12 декабря, в Центральном районе 33-летний мужчина за рулем «Рено-Логан» наехал на пешеходов. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области, инцидент произошел у дома
— В 12:50 водитель двигался по ул. Серебренниковской со стороны ул. Октябрьская магистраль в сторону ул. Сибревкома и в пути совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — отметили в Госавтоинспекции.
В результате наезда травмы получил мальчик 2014 года рождения, его госпитализировали.
Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД.
В начале декабря ребенок и женщина пострадали при столкновении двух машин в Ленинском районе.