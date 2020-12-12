12 декабря суббота
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 73.12
eur 88.77

Все новости

Все новости

В центре Новосибирска водитель наехал на пешеходов — пострадал 6-летний мальчик

Инцидент произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

1 454
9Обсудить

Поделиться

ДТП произошло сегодня днем в тихом центре&nbsp;

ДТП произошло сегодня днем в тихом центре 

Поделиться

В центре Новосибирска водитель наехал на 6-летнего ребенка

Сегодня, 12 декабря, в Центральном районе 33-летний мужчина за рулем «Рено-Логан» наехал на пешеходов. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области, инцидент произошел у дома № 23 по улице Серебренниковской.

— В 12:50 водитель двигался по ул. Серебренниковской со стороны ул. Октябрьская магистраль в сторону ул. Сибревкома и в пути совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — отметили в Госавтоинспекции.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В результате наезда травмы получил мальчик 2014 года рождения, его госпитализировали.

Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД.

В начале декабря ребенок и женщина пострадали при столкновении двух машин в Ленинском районе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ДТПпострадал ребенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...