21 декабря понедельник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 73.32
eur 89.83
Тема дняИдут морозы до -38 градусов

Все новости

Все новости

Толмачёво опровергло ЧП с выкатившимся самолетом люксембургской авиакомпании

Аэропорт сейчас работает в штатном режиме

3 745
18Обсудить

Поделиться

Сегодня днем появилась информация о выкатившемся самолете Cargolux

Сегодня днем появилась информация о выкатившемся самолете Cargolux

Поделиться

Днем 21 декабря в социальных сетях появилось видео с самолетом люксембургской авиакомпании Cargolux в новосибирском аэропорту Толмачёво. В посте сообщалось, что он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе аэропорта опровергли информацию о происшествии.

— Авиасудно компании Cargolux уже более часа стоит за пределами посадочной полосы, почти в том же месте, что и самолет Ан-124, совершивший аварийную посадку в Толмачёво 13 ноября. Рядом с бортом находились автомобили аварийных служб, открытого горения не наблюдается, — рассказал подписчик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В пресс-службе аэропорта Толмачёво заявили, что это сообщение не достоверно.

— Информация не соответствует действительности. С самолетом всё хорошо, в момент съемки находится на рулежной дорожке. Аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме, — сообщили НГС в пресс-службе аэропорта.

Старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России Наталья Чернакова также рассказала, что никаких инцидентов в аэропорту Толмачёво не произошло.


— Самолет никуда не выкатывался, — рассказала Наталья Чернакова.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили, что в аэропорту сегодня самолеты не выкатывались за пределы полосы.

В ноябре один из самолетов в новосибирском аэропорту Толмачёво выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Мы собирали все подробности в режиме онлайн.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Толмачевоаэропорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...