Толмачёво опровергло ЧП с выкатившимся самолетом люксембургской авиакомпании

Днем 21 декабря в социальных сетях появилось видео с самолетом люксембургской авиакомпании Cargolux в новосибирском аэропорту Толмачёво. В посте сообщалось, что он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе аэропорта опровергли информацию о происшествии.

— Авиасудно компании Cargolux уже более часа стоит за пределами посадочной полосы, почти в том же месте, что и самолет Ан-124, совершивший аварийную посадку в Толмачёво 13 ноября. Рядом с бортом находились автомобили аварийных служб, открытого горения не наблюдается, — рассказал подписчик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

