Толмачёво опровергло ЧП с выкатившимся самолетом люксембургской авиакомпании

Днем 21 декабря в социальных сетях появилось видео с самолетом люксембургской авиакомпании Cargolux в новосибирском аэропорту Толмачёво. В посте сообщалось, что он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе аэропорта опровергли информацию о происшествии.
— Авиасудно компании Cargolux уже более часа стоит за пределами посадочной полосы, почти в том же месте, что и самолет Ан-124, совершивший аварийную посадку в Толмачёво 13 ноября. Рядом с бортом находились автомобили аварийных служб, открытого горения не наблюдается, — рассказал подписчик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В пресс-службе аэропорта Толмачёво заявили, что это сообщение не достоверно.
— Информация не соответствует действительности. С самолетом всё хорошо, в момент съемки находится на рулежной дорожке. Аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме, — сообщили НГС в пресс-службе аэропорта.
Старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России Наталья Чернакова также рассказала, что никаких инцидентов в аэропорту Толмачёво не произошло.
— Самолет никуда не выкатывался, — рассказала Наталья Чернакова.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили, что в аэропорту сегодня самолеты не выкатывались за пределы полосы.
В ноябре один из самолетов в новосибирском аэропорту Толмачёво выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Мы собирали все подробности в режиме онлайн.