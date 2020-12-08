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Автомобиль с лопнувшим колесом вылетел на тротуар и сбил 17-летнюю девушку в Новосибирске

Пострадавшую доставили в больницу с травмами

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Автомобиль наехал на девушку в 14:30

Автомобиль наехал на девушку в 14:30

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В Новосибирске автомобиль сбил 17-летнюю девушку

Сегодня днем, 8 декабря, водитель автомобиля «Лада-Самара» сбил 17-летнюю девушку на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске.

— В 14:30 водитель ВАЗ-2114 двигался по улице 1-е Мочищенское шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Дачной. В пути следования у дома на улице 1-е Мочищенское шоссе, 8 не справился с управлением, совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая двигалась по тротуару, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По словам водителя, у автомобиля лопнуло колесо. Девушку доставили в больницу, у нее диагностировали перелом ноги, также возможно сотрясение мозга. ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

11 ноября в Новосибирской области водитель сбил 17-летнюю девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась.

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