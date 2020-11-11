В Новосибирской области водитель автобуса насмерть сбил 17-летнюю девушку

Вечером в среду, 11 ноября, в Искитиме водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил девушку. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

— Около 18 часов вечера в городе Искитиме у дома № 5 на проспекте Юбилейный водитель автобуса ПАЗ 1969 года рождения, следовавший со стороны улицы Юбилейной в сторону улицы Украинской, совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.