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В Новосибирской области водитель автобуса насмерть сбил 17-летнюю девушку

Пострадавшая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

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Пострадавшая скончалась на месте

Пострадавшая скончалась на месте

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Вечером в среду, 11 ноября, в Искитиме водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил девушку. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

— Около 18 часов вечера в городе Искитиме у дома № 5 на проспекте Юбилейный водитель автобуса ПАЗ 1969 года рождения, следовавший со стороны улицы Юбилейной в сторону улицы Украинской, совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

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Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Вечером в четверг, 5 ноября, в Ленинском районе на улице Титова автомобилист сбил мужчину. Пешеход погиб.

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Искитимсбил насмерть
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