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Возле детского сада в Новосибирске загорелся автомобиль — пожар сняли на видео

В автомобиле был газовый баллон, но взрыва удалось избежать

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Люди не пострадали

Люди не пострадали

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В Новосибирске загорелся автомобиль с газовым баллоном внутри

В Октябрьском районе Новосибирска во дворе на 2-й Обской улице, 69 во время движения загорелся автомобиль Mazda Demio. Водитель успел покинуть салон. Инцидент произошел возле детского сада, при этом очевидцы сообщают, что в багажнике авто находился газовый баллон. Автомобиль удалось потушить до того, как до опасного груза добрался огонь.

В службе 112 корреспонденту НГС подтвердили инцидент:

— Загорелся автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

Машины воспламеняются по разным причинам. В октябре на Галущака ночью сгорела «Тойота» — очевидцы уверяют, что это был поджог. В январе в автомобиль обманутого дольщика и активного борца за свои права бросили бутылку с зажигательной смесью. А в апреле в Заельцовском районе сгорел автосервис. По одной из версий, это случилось из-за горящей травы.

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горит автопожар
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