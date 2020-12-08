Возле детского сада в Новосибирске загорелся автомобиль — пожар сняли на видео

Машины воспламеняются по разным причинам. В октябре на Галущака ночью сгорела «Тойота» — очевидцы уверяют, что это был поджог. В январе в автомобиль обманутого дольщика и активного борца за свои права бросили бутылку с зажигательной смесью. А в апреле в Заельцовском районе сгорел автосервис. По одной из версий, это случилось из-за горящей травы.

