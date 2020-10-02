На Галущака ночью выгорела «Тойота» — очевидцы заявляют о поджоге

Ночью 1 октября во дворе жилого дома на Галущака, 9 в Новосибирске сгорели три машины. Предположительно, сначала загорелась «Тойота Корона», затем огонь перекинулся на два ближайших автомобиля. Очевидцы утверждают, что машину подожгли.



— На Галущака, 9 во дворе двое целенаправленно облили автомобиль «Тойота» и подожгли его. Пострадало ещё два авто, стоящих рядом. Рассматривается версия мести, — написал в редакцию читатель НГС.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе регионального МЧС. Пожар обнаружили в 1:37, полностью его ликвидировали в 1:49.