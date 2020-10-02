На Галущака ночью выгорела «Тойота» — очевидцы заявляют о поджоге

В Заельцовском районе Новосибирска выгорел припаркованный автомобиль
Ночью 1 октября во дворе жилого дома на Галущака, 9 в Новосибирске сгорели три машины. Предположительно, сначала загорелась «Тойота Корона», затем огонь перекинулся на два ближайших автомобиля. Очевидцы утверждают, что машину подожгли.
— На Галущака, 9 во дворе двое целенаправленно облили автомобиль «Тойота» и подожгли его. Пострадало ещё два авто, стоящих рядом. Рассматривается версия мести, — написал в редакцию читатель НГС.
Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе регионального МЧС. Пожар обнаружили в 1:37, полностью его ликвидировали в 1:49.
— Горели автомобили «Джип Чероки», «Тойота Корона» и «Тойота Виш». У джипа повреждено заднее колесо, бампер, стекло. У «Тойоты Корона» — моторный отсек и салон на площадь три квадратных метра, «Тойота Виш» — поврежден задний бампер. Причина устанавливается. Пострадавших, погибших нет, — объяснили в МЧС.
В пресс-службе ГУ МВД по области сообщили, что по факту пожара возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).
— Экспертиза проводится. Дело расследуется, устанавливаются причины и возможные лица, причастные к данному преступлению, — прокомментировали в ведомстве.
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