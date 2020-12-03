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Два человека погибли во время ночного пожара в частном доме под Новосибирском

Предварительной причиной возгорания стала неисправность печного отопления

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Трагедия произошла сегодня ночью

Трагедия произошла сегодня ночью

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Два человека погибли во время ночного пожара в частном доме в Тогучине

Ночью 3 декабря загорелся частный дом в Новосибирской области на улице Деповской, 17 в Тогучине. В одной из комнат около часа ночи спасатели обнаружили тела 61-летнего мужчины и женщины.

— Личность женщины устанавливается. Предварительная причина смерти погибших — отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Как сообщили спасатели, возгорание было ликвидировано за 21 минуту.

— Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Деповской в Тогучине поступило от очевидца 3 декабря в 00:38. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли бревенчатого здания шел дым. В 00:51 пожар локализован на площади 24 кв. м, еще через восемь минут ликвидировано открытое горение, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.

Вечером 1 декабря загорелся частный дом на 4-й Рабочей улице в Дзержинском районе Новосибирска. В одной из комнат спасатели обнаружили пожилого мужчину без сознания, его передали бригаде скорой помощи. По информации НГС, мужчина скончался в машине скорой помощи.

В ноябре при пожаре в сауне погибла девушка. Позже стало известно, что она пыталась спасти других.

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Новосибирская областьпогибшиепожар
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