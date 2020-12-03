Два человека погибли во время ночного пожара в частном доме под Новосибирском

Ночью 3 декабря загорелся частный дом в Новосибирской области на улице Деповской, 17 в Тогучине. В одной из комнат около часа ночи спасатели обнаружили тела 61-летнего мужчины и женщины.



— Личность женщины устанавливается. Предварительная причина смерти погибших — отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.