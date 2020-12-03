Два человека погибли во время ночного пожара в частном доме под Новосибирском

Два человека погибли во время ночного пожара в частном доме в Тогучине
Ночью 3 декабря загорелся частный дом в Новосибирской области на улице
— Личность женщины устанавливается. Предварительная причина смерти погибших — отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Как сообщили спасатели, возгорание было ликвидировано за
— Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Деповской в Тогучине поступило от очевидца
Вечером 1 декабря загорелся частный дом на
В ноябре при пожаре в сауне погибла девушка. Позже стало известно, что она пыталась спасти других.