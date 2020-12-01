Мужчина погиб при пожаре в частном доме Новосибирска

Вечером 1 ноября загорелся частный дом на 4-й Рабочей улице в Дзержинском районе Новосибирска. Пожарные потушили открытый огонь за 20 минут. Чтобы проникнуть в дом, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать три двери. Внутри здания была высокая температура и плотное задымление.

В одной из комнат спасатели обнаружили пожилого мужчину без сознания, его передали бригаде скорой помощи. По информации НГС, мужчина скончался в машине скорой помощи.

Причины возгорания установят дознаватели МЧС РФ.