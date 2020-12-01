Мужчина погиб при пожаре в частном доме Новосибирска

Вечером 1 ноября загорелся частный дом на 4-й Рабочей улице в Дзержинском районе Новосибирска. Пожарные потушили открытый огонь за 20 минут. Чтобы проникнуть в дом, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать три двери. Внутри здания была высокая температура и плотное задымление.
В одной из комнат спасатели обнаружили пожилого мужчину без сознания, его передали бригаде скорой помощи. По информации НГС, мужчина скончался в машине скорой помощи.
Причины возгорания установят дознаватели МЧС РФ.
— Сотрудники СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку. Личность погибшего установлена. Это хозяин дома 1940 года рождения. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В ноябре при пожаре в сауне погибла девушка. Позже стало известно, что она пыталась спасти других.